В ТЦ «Столица» вновь открылся магазин продукции Брестской области

Новости Беларуси. Первый регион – сделано с любовью. Дегустация, конкурсы, презентация новинок и концерт. 17 марта в торговом центре «Столица» возобновил работу магазин-кафе «Любимый Брест», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За несколько месяцев обновлена концепция торгового объекта, также пересмотрен ассортимент. Все подробности у Карины Верховцевой.

Карина Верховцева, корреспондент:

Магазин, что создал настоящий ажиотаж. Этот торговый центр точно помнит, как за мягким кобринским мороженым встраивались в огромные очереди. Сегодня «Любимый Брест» открывается в обновленном формате. В день открытия здесь проводится масштабная, очень эффектная выставка-дегустация. Давайте посмотрим, что предлагают белорусам.

– Что понравилось, что попробовали?

– Кефир попробовали. Сметану, масло пробовали. Масло хорошее. 82,5 %.

– Приправа карри, чеснок, паприка.

– Это очень вкусно, правда.

Колбасу попробовала с клюквой, вкусная.

Первый регион – это не просто знак на автомобильном номере. Это бренд, который уже хорошо известен в нашей стране и за ее пределами. Около 20 производителей представляют свои новинки и лучшие разработки. Каждая точка старалась удивлять подачей и привлекала посетителей интерактивом. Брестский мясокомбинат, например, предлагал собрать идеальный бутерброд. Крутим барабан – получаем ингредиент. Все позиции отлично сочетаются между собой, создавая ту самую идеальную комбинацию.

Мне очень нравится, и подача, а самое главное – я уже не раз пробовала эту продукцию. Она очень вкусная, всегда свежая и очень ароматная.

Брестчане производят треть всей пищевой продукции страны, поэтому присутствие отдельной секции по продаже продуктов именно этой области в самом сердце Минска обосновано.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

«Любимый Брест» – это экстракачество. Кто будет иметь маленький лейбл сегодня «Любимый Брест» на своей продукции, она будет ассоциироваться – покупайте смело, это лучшее.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Попробовала все. Я добросовестно попробовала и сыры, и мясные изделия. Только мороженое еще впереди. Обязательно попробую. Но мы уже эту продукцию знаем. У нас был тестовый режим открытия магазина, и мы знаем, насколько она вкусна, востребована. Мы еще раз подтвердили, что сила и мощь Республики Беларусь в ее производителях. Мы любим свою страну, мы любим свое, белорусское.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Очень здорово, что совершился этот ребрендинг магазина, который был здесь уже до этого. И на самом деле это развитие того поручения, которое давал глава государства, по расширению сети собственной торговли, фирменной торговли в республике.

Обновленный торговый объект получил расширенную зону кафетерия с современным дизайном. За чашечкой кофе посетители смогут полистать книги о городе и области. Кроме того, здесь планируется обустроить пространство для детей.

Сам магазин бесподобен, и продукция прекрасная! Я очень довольна.