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Захарова назвала отмену концертов российских исполнителей в Италии варварством

08 ноября 2025 12:23
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Захарова назвала отмену концертов российских исполнителей в Италии варварством-0

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отмену выступления российского оперного певца Ильдара Абдразакова в Италии. Об этом пишет ТАСС.

Выступающие в Италии за отмену гастрольных поездок исключительных деятелей искусства из РФ позорят свое государство и его граждан, высказалась Захарова. Отмена культуры является признаком бескультурья, проявлением варварства, указала дипломат.

Ранее стало известно, что российский бас Абдразаков, имеющий мировое имя, не примет участие в итальянской постановке оперы «Дон Жуан».

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Мария Захарова

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