Захарова назвала отмену концертов российских исполнителей в Италии варварством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отмену выступления российского оперного певца Ильдара Абдразакова в Италии. Об этом пишет ТАСС.

Выступающие в Италии за отмену гастрольных поездок исключительных деятелей искусства из РФ позорят свое государство и его граждан, высказалась Захарова. Отмена культуры является признаком бескультурья, проявлением варварства, указала дипломат.

Ранее стало известно, что российский бас Абдразаков, имеющий мировое имя, не примет участие в итальянской постановке оперы «Дон Жуан».

Читайте также:

Байден раскритиковал Трампа

У британских военных начались проблемы со здоровьем после испытаний ББМ – Sky News

Фото: Pinterest