8 ноября музыкальный мир отмечает День пианиста. Поговорили о белорусской фортепианной школе

Как у вас это все началось? Кто сказал, что теперь детства у тебя не будет?

8 ноября весь музыкальный мир отмечает День пианиста, и расскажем, как этот праздник встретят сегодня в Белорусской государственной филармонии. Уже вечером минчан ждут сразу два специальных концерта – джазовые хиты в исполнении оркестра «Диксиленд Минск» и премьера проекта Екатерины Мищанчук «От Баха до Пьяццоллы».

Наталья Котова-Громова, пианистка, солистка Белгосфилармонии:

Немножко не так. Меня, конечно, детства не лишали. Да, меня привели в музыкальную школу. Моя бабушка привела, Глафира Александровна, спасибо ей большое. И, в общем, она многое сделала, чтобы я осталась в музыке на долгие годы. Не было такого, что ты должна, ты обязана. Я занималась, как многие дети в Советском Союзе. Для общего развития это начиналось. Со временем проявились некие способности, таланты, наверное, и оказалось, что это мне близко, небезразлично.

И тут, наверное, очень важно, кто педагог и нашелся ли общий язык. Чтобы это была и дружба, и доверие, и восхищение своим педагогом. Наверное, без этого невозможно даже дожить до последнего класса музыкальной школы.

Наталья Котова-Громова:

Безусловно, важен человек, который первый показывает этот путь к инструменту, погружает в мир этой музыки и вообще в мир инструмента. И важен еще педагог, который, если мы говорим о профессиональном исполнительстве, дальше ведет в мир большой музыки и показывает разницу в стилях, жанрах, подходах композиторских. Учит разным техникам, в том числе пианистическим. Это очень, конечно, важно. И важен взаимный контакт между учеником и учителем. Мне в этом смысле повезло. И в первом, и во втором случае.

Мы можем говорить про нашу белорусскую школу?

Наталья Котова-Громова:

Думаю, что да. Истоки ее в московской и санкт-петербургской фортепианных школах – советская школа. Наши истоки лежат там. Наши ведущие педагоги учились в Москве и Санкт-Петербурге, двух ветках русской фортепианной школы. У нас, скорее, симбиоз обеих этих школ.