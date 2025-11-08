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Журналист раскритиковал генерала НАТО за заявления о возможной войне с РФ

08 ноября 2025 12:50
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Журналист раскритиковал генерала НАТО за заявления о возможной войне с РФ-0

Журналист Томас Фази раскритиковал главу Объединенного командования поддержки и обеспечения НАТО генерал-лейтенанта Александра Зольфранка, пишет РИА Новости.

Ранее Зольфранк заявил о грядущей войне Альянса с РФ.

Как подчеркивает Фази, в Европейском союзе ежедневно произносится эта «наглаяв ложь». Подобный информационный посыл, разъясняет он, призван оправдать увеличение расходов на оборону и полную милитаризацию общества ЕС.

В то же время «возрастает вероятность того, что эта в настоящее время несуществующая угроза станет реальностью. Безумие», – акцентирует внимание Фази.

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# Международная политика

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