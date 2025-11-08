Журналист Томас Фази раскритиковал главу Объединенного командования поддержки и обеспечения НАТО генерал-лейтенанта Александра Зольфранка, пишет РИА Новости.
Ранее Зольфранк заявил о грядущей войне Альянса с РФ.
Как подчеркивает Фази, в Европейском союзе ежедневно произносится эта «наглаяв ложь». Подобный информационный посыл, разъясняет он, призван оправдать увеличение расходов на оборону и полную милитаризацию общества ЕС.
В то же время «возрастает вероятность того, что эта в настоящее время несуществующая угроза станет реальностью. Безумие», – акцентирует внимание Фази.
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