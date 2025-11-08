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ЕС откроет центр борьбы с «дезинформационной угрозой» от России и Китая

08 ноября 2025 11:18
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ЕС откроет центр борьбы с «дезинформационной угрозой» от России и Китая-0

В ЕС намерены вести борьбу с якобы дезинформацией со стороны Москвы и Пекина, пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету The Guardian.

По сведениям издания, представители исполнительной власти Евросоюза планируют создание Центра демократической устойчивости с целью противодействовать дезинформации со стороны РФ, КНР и иных «авторитарных режимов». Инициатива, как указывает автор, предложена главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

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# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен

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