Какие изменения ожидают ИП? Рассказываем о новом законопроекте

Новости Беларуси. Правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса. К рассмотрению законопроекта о предпринимательской деятельности готовятся белорусские парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная цель документа – упорядочить систему бизнес-среды и создать в ней условия для конкуренции игрокам различного масштаба.

В начале мая по инициативе депутатского корпуса стартовало масштабное общественное обсуждение законопроекта о предпринимательской деятельности. Важно получить обратную связь от частного бизнеса. Встречи с представителями сообщества уже прошли в ряде регионов. Отклик есть. Наибольший интерес вызывает предложенная система субъектов малого бизнеса. Подробности .

Главная цель нового документа – упорядочить систему бизнес-среды и создать в ней условия для конкуренции игрокам различного масштаба. Законопроектом предусмотрен планомерный переход от индивидуального предпринимательства к малым и средним коммерческим организациям. В малых будет работать до сотни человек, в средних – до 250.

Глеб Прокофьев, к орреспондент: Сегодня сектор малого и среднего бизнеса – один из самых значимых сегментов экономики нашей страны. Вклад таких предпринимателей в ВВП – около 25 %. Поэтому государство нацелено на создание максимально комфортных условий для частного бизнеса. На это и нацелен новый законопроект.

Правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса повлечет за собой пересмотр всего массива законодательства. Предстоит откорректировать 20 кодексов, свыше 400 законов и примерно 1 500 постановлений правительства. Все эти законодательные новшества позволят, с одной стороны, выстроить четкую систему субъектов предпринимательской деятельности, а с другой – откроют новые возможности, в частности, право обращаться за господдержкой на развитие бизнеса.

В ближайших планах провести в парламенте встречу с представителями бизнес-сообщества, на которой они смогут задать интересующие вопросы разработчикам нового закона. А уже в конце июня депутаты рассмотрят его на сессии в первом чтении.