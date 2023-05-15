Как проверить траву на наличие клещей? Повторяем лайфхак из тиктока

Новости Беларуси. В Беларуси вырос спрос на прививки от клещевого энцефалита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта опасная инфекция может поразить центральную нервную систему, как следствие, вызвать инвалидность. Спрогнозировать течение болезни невозможно, зато можно ее предупредить. Гродненская область является эпидемиологическим очагом страны по клещевому энцефалиту, поэтому в регионе врачи отмечают много желающих пройти иммунизацию. Галина Буро проверила.

Бигля Джесси наша камера явно насторожила, а вот ее хозяина Николая Кирплю беспокоит другое – количество клещей на собаке после прогулки, ведь охотничий пес любит бегать по самым плотным зарослям с опасными обитателями.

По кустам бегает и хватает клещей, на собаке много сидит. 2-3 за прогулку. Из-за теплой зимы клещи проснулись раньше обычного, потому их численность неумолимо растет. Ощутили это не только собаководы, но и те, кто большие майские выходные провел на природе. В энцефалитную лотерею играть намерены не все.

Семилетняя Маша проходит ревакцинацию от клещевого энцефалита вместе со своей семьей. Спокойно переносит прививку, ведь понимает: речь о здоровье. К тому же отец из-за укуса клеща уже лечился от лайм-боррелиоза. Повезло, без последствий. Второй раз испытывать судьбу никто не хочет.

Мария Борель, жительница Гродно:

Мы ездим часто на дачу. И там у нас много клещей. Могли цепляться за эту руку и за эту. Получить прививку от клещевого энцефалита можно во всех поликлиниках и инфекционных больницах. Бесплатно для работников, чья профессиональная деятельность связана с природой, для населения платно. Несмотря на это, спрос на вакцину высокий, потому людей просят записываться заранее. И объясняют схему иммунизации: прививку надо повторить через месяц, через год, затем через три. Это защитит от тяжелых осложнений в случае энцефалитного укуса.

Юлия Красько, заместитель главного врача Гродненской областной инфекционной клинической больницы:

Без последствий можно полностью вылечиться от клещевого энцефалита, но в то же время есть риск развития осложнений. Осложнения не всегда бывают обратимые. И могут остаться последствия на всю жизнь. Поэтому риски высокие, тяжесть заболевания достаточно глубокая, поэтому всегда лучше уберечься. Только в Гродненской области в 2023 году зафиксировано четыре случая клещевого энцефалита и семь – лайм-боррелиоза. Да и соцсети пестрят видео, сколько клещей белорусы видят на траве. Для проверки местности делятся лайфхаками.

Смотрите в видео. Провести эксперимент решили и мы.

Галина Буро, корреспондент:

Мы находимся в зеленой зоне одного из микрорайонов Гродно. И сейчас с помощью белой ткани проведем эксперимент на наличие клещей в траве.