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«Образ, созданный сердцем»: юные художники нарисовали портреты родителей

08 ноября 2025 12:39
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На днях в Минске прошел финал республиканского конкурса творческих работ «Образ, созданный сердцем». Такое трогательное событие стало настоящим праздником для детей из приемных семей, детских домов семейного типа, а также ребят с непростой жизненной ситуацией. Юные художники со всей страны представили портреты родителей.

«Образ, созданный сердцем»: юные художники нарисовали портреты родителей-2

Татьяна Белевич, директор Национального центра усыновления Министерства образования Республики Беларусь:
Организатором конкурса «Образ, созданный сердцем» является Национальный центр усыновления Министерства образования Республики Беларусь. Этот конкурс мы проводили непосредственно при поддержке и в партнерстве с Министерством образования. На областные этапы было со всей республики предоставлено 760 работ. На республиканский этап нашими судьями была представлена 21 работа.

«Образ, созданный сердцем»: юные художники нарисовали портреты родителей-4

Дети использовали самые разные техники. Кто-то рисовал карандашом, кто-то – красками, младшие ребята создавали аппликации, а старшие использовали алмазную мозаику или технику выжигания.

Далее смотрите в видео.

# Конкурс

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