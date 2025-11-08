«Образ, созданный сердцем»: юные художники нарисовали портреты родителей
На днях в Минске прошел финал республиканского конкурса творческих работ «Образ, созданный сердцем». Такое трогательное событие стало настоящим праздником для детей из приемных семей, детских домов семейного типа, а также ребят с непростой жизненной ситуацией. Юные художники со всей страны представили портреты родителей.
Татьяна Белевич, директор Национального центра усыновления Министерства образования Республики Беларусь:
Организатором конкурса «Образ, созданный сердцем» является Национальный центр усыновления Министерства образования Республики Беларусь. Этот конкурс мы проводили непосредственно при поддержке и в партнерстве с Министерством образования. На областные этапы было со всей республики предоставлено 760 работ. На республиканский этап нашими судьями была представлена 21 работа.
Дети использовали самые разные техники. Кто-то рисовал карандашом, кто-то – красками, младшие ребята создавали аппликации, а старшие использовали алмазную мозаику или технику выжигания.
Далее смотрите в видео.