«Образ, созданный сердцем»: юные художники нарисовали портреты родителей

На днях в Минске прошел финал республиканского конкурса творческих работ «Образ, созданный сердцем». Такое трогательное событие стало настоящим праздником для детей из приемных семей, детских домов семейного типа, а также ребят с непростой жизненной ситуацией. Юные художники со всей страны представили портреты родителей.

Татьяна Белевич, директор Национального центра усыновления Министерства образования Республики Беларусь:

Организатором конкурса «Образ, созданный сердцем» является Национальный центр усыновления Министерства образования Республики Беларусь. Этот конкурс мы проводили непосредственно при поддержке и в партнерстве с Министерством образования. На областные этапы было со всей республики предоставлено 760 работ. На республиканский этап нашими судьями была представлена 21 работа.