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КГК проводит инспекции животноводческих комплексов в Витебской области

08 ноября 2025 13:31
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Дисциплина и хозяйственный подход. Александр Лукашенко требует порядка и на местах, и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Об этом глава государства заявил, в том числе, на большом совещании в конце октября, где были озвучены проблемы Витебской области. Президент поставил конкретные задачи и сроки для исправления ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

КГК проводит инспекции животноводческих комплексов в Витебской области-2

В течение двух недель вопрос удалось частично решить. В хозяйствах Витебской области представители Комитета Госконтроля проводили проверки и давали время для исправления недочетов. Этот срок созвучен с основным, установленным Президентом.

Всё будет ужесточено до предела! Лукашенко поручил навести в АПК Витебской области железный порядок.

КГК проводит инспекции животноводческих комплексов в Витебской области-4

Так, в хозяйстве «Черногостье» Витебской области были проблемы с чистотой на комплексах. Техника самого предприятия не справлялась из-за износа, а также разбросанности МТК – иногда расстояние доходит до 40 километров. С помощью районных властей ситуацию удалось исправить. 

КГК проводит инспекции животноводческих комплексов в Витебской области-6

– Нужно теперь дальше на регулярной основе продолжать работу. Что по технике у вас?

– Для этого в предприятии сегодня создан отряд по вывозке с шести единиц. Кукурузу закончили, техника высвободилась. Поэтому дальше будут поддерживать и наводить порядок технологический.

Во время предыдущей проверки в хозяйстве «Вядерево» также были выявлены недочеты. Телята в одиночных домиках содержались по двое. Сегодня с вопросом разобрались: построили профилакторий, в планах – возведение еще одного. 

# Сельское хозяйство # Комитет госконтроля

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