«Может быть провокатором выработки гистамина». Усиливает ли алкоголь аллергическую реакцию?
Как только весна вступает в свои полноценные права, настроение улучшается. Солнышко, первые цветы, набухшие почки на деревьях – красота, хочется жить и творить. Пока одни радуются пробуждению и обновлению, другие не знают, как прожить этот этап. Слезы, чихание, заложенный нос – это далеко не все симптомы, которые проявляются у аллергиков весной. О том, как противостоять поллинозу и дышать полной грудью, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Есть одно интересное наблюдение, что алкоголь усиливает аллергическую реакцию
Марина Ларионова, нутрициолог:
У нас вообще есть такая биохимическая лаборатория в организме – печень, которая, собственно, занимается тем, что производит витамины. То есть, если вы что-то съели, оно не сразу идет к вам в кровь. Оно сначала проходит по желудочно-кишечному тракту, в процессе пищеварения попадает в печень. Печень начинает вырабатывать необходимые вещества, даже те самые витамины, и они таким образом попадают уже к нам в кровоток. Я могу предположить, что алкоголь влияет на эти процессы.
Алеся Лакина:
Давайте спросим у аллерголога. Говорят, что в алкоголе содержится гистамин, так ли это?
Ольга Громада, врач аллерголог-иммунолог поликлиники № 34 г. Минска:
Сам гистамин там не содержится, но алкоголь может быть провокатором выработки гистамина тучными клетками. То есть алкоголь провоцирует разрыв тучной клетки, и гистамин в избыточном количестве выбрасывается в кровь. Некоторые пациенты отмечают покраснение кожи лица, шеи, какую-то бурную реакцию, заложенность носа при употреблении алкоголя.
Алеся Лакина:
Что это – аллергия на сам алкоголь?
Ольга Громада:
Нет, это гистаминолиберация – ложная аллергическая реакция. Проявления похожи на аллергию, но механизм не связан с аллергической реакцией. Каждый раз при употреблении алкоголя это не будет проявляться одинаково, в большей или меньшей степени, во-первых. Во-вторых, это зависит от дозы употребляемого алкоголя, принят алкоголь натощак либо после еды, обстоятельств организма – на тот момент обезвожен он или нет. То есть все зависит от дозы и самого состояния организма. Если говорить конкретно про сезонный аллергический ринит или поллиноз, то здесь алкоголи мы бы разбирали по отдельности. Поскольку, например, алкоголь, который выдержан в дубовых бочках, может провоцировать аллергическую реакцию у пациентов, у которых есть аллергия на пыльцу деревьев.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Коньяк под запретом?
Ольга Громада:
Коньяк или это будет виски – все, что находилось в контакте с деревом, может провоцировать аллергическую реакцию. У нас есть еще сезонная аллергия, связанная с цветением полыни, например. Есть алкоголи – вермуты, мартини, другие, которые содержат в себе экстракт живой, цельной полыни. При употреблении этого продукта как раз таки может стоять вопрос об анафилактическом шоке в том числе.
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