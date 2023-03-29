«Может быть провокатором выработки гистамина». Усиливает ли алкоголь аллергическую реакцию?

Как только весна вступает в свои полноценные права, настроение улучшается. Солнышко, первые цветы, набухшие почки на деревьях – красота, хочется жить и творить. Пока одни радуются пробуждению и обновлению, другие не знают, как прожить этот этап. Слезы, чихание, заложенный нос – это далеко не все симптомы, которые проявляются у аллергиков весной. О том, как противостоять поллинозу и дышать полной грудью, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Есть одно интересное наблюдение, что алкоголь усиливает аллергическую реакцию

Марина Ларионова, нутрициолог:

У нас вообще есть такая биохимическая лаборатория в организме – печень, которая, собственно, занимается тем, что производит витамины. То есть, если вы что-то съели, оно не сразу идет к вам в кровь. Оно сначала проходит по желудочно-кишечному тракту, в процессе пищеварения попадает в печень. Печень начинает вырабатывать необходимые вещества, даже те самые витамины, и они таким образом попадают уже к нам в кровоток. Я могу предположить, что алкоголь влияет на эти процессы. Алеся Лакина:

Давайте спросим у аллерголога. Говорят, что в алкоголе содержится гистамин, так ли это?