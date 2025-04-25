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Новости по тегу #Ольга Громада

Иммунная система устала – появилась холодовая аллергия! Почему, рассказал врач
25 апреля 2025 16:14

Иммунная система устала – появилась холодовая аллергия! Почему, рассказал врач

Как связана аллергия на мужчин и собак? Необычным фактом поделилась аллерголог-иммунолог
25 апреля 2025 16:09

Как связана аллергия на мужчин и собак? Необычным фактом поделилась аллерголог-иммунолог

Как наш организм борется с внешними агрессорами? Об аллергии рассказали эксперты
25 апреля 2025 16:01

Как наш организм борется с внешними агрессорами? Об аллергии рассказали эксперты

«Может быть провокатором выработки гистамина». Усиливает ли алкоголь аллергическую реакцию?
29 марта 2023 20:24

«Может быть провокатором выработки гистамина». Усиливает ли алкоголь аллергическую реакцию?

«Кожные тесты». Какие медицинские исследования позволяют выявить аллерген?
29 марта 2023 17:07

«Кожные тесты». Какие медицинские исследования позволяют выявить аллерген?

«Ковры возвращаются, они в тренде». Выбираем стильный вариант под ваш интерьер
25 января 2022 09:15

«Ковры возвращаются, они в тренде». Выбираем стильный вариант под ваш интерьер

Пять мифов о вакцине от коронавируса. Вот что говорят врачи об этом
13 октября 2021 14:29

Пять мифов о вакцине от коронавируса. Вот что говорят врачи об этом

Можно ли делать прививку от коронавируса беременным? Спросили у врача
07 октября 2021 09:30

Можно ли делать прививку от коронавируса беременным? Спросили у врача

Как узнать, что у вас холодовая аллергия, и нужно ли это лечить? Советы врача
01 декабря 2020 07:13

Как узнать, что у вас холодовая аллергия, и нужно ли это лечить? Советы врача

Какие основные причины холодовой аллергии и что при ней делать
30 ноября 2020 13:38

Какие основные причины холодовой аллергии и что при ней делать

Аллергия на укусы насекомых: какие симптомы и что делать
02 июня 2020 07:05

Аллергия на укусы насекомых: какие симптомы и что делать

Как распознать аллергию и победить её? Советы специалиста
12 мая 2020 08:37

Как распознать аллергию и победить её? Советы специалиста