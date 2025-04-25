Новости по тегу #Ольга Громада

Если иммунная система устала, это может быть где-то зуб с кариесом, плохо запломбированный зуб, хронический тонзиллит, пробки в горле, хронический гастрит.
У тех пациентов, у которых есть аллергическая реакция на кобелей, на самцов, возможна перекрестная реакция на своего полового партнера.
Аллергия – это сбой в работе иммунной системы, которая принимает обычные вещи, вроде кошачьей шерсти или пыльцы растений, за потенциального агрессора.
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