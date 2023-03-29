«В состоянии борьбы уже 19 лет». Белоруска поделилась опытом лечения аллергии у ребёнка
Как только весна вступает в свои полноценные права, настроение улучшается. Солнышко, первые цветы, набухшие почки на деревьях – красота, хочется жить и творить. Пока одни радуются пробуждению и обновлению, другие не знают, как прожить этот этап. Слезы, чихание, заложенный нос – это далеко не все симптомы, которые проявляются у аллергиков весной. О том, как противостоять поллинозу и дышать полной грудью, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Расскажите про свой опыт борьбы с аллергией.
Елена Закревская, мама сыновей, которые страдают от аллергии:
К сожалению, мне пришлось столкнуться с таким опытом, поскольку у меня двое детей-аллергиков. У них абсолютно разные симптомы аллергии: у одного на пыльцу, у старшего, а у Михаила по большей части на продукты.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Сколько лет вы уже в общей сложности в состоянии борьбы?
Елена Закревская:
В состоянии борьбы уже 19 лет. Поскольку у старшего началось с бронхитов еще в детстве, мы не понимали почему.
Наталья Надольская:
Вы лечили бронхиты?
Елена Закревская:
Да, лечили бронхиты. Но я видела – что-то не то, поскольку ребенок еще не успел чихнуть, у него уже начинается бронхит буквально на завтра. С такой ситуацией мы столько ходили по врачам, нам говорили, что, мол, слабый иммунитет.
Наталья Надольская:
Бронхит – это ведь кашель. Бронхит же прослушивается в легких.
Елена Закревская:
Да, страшный кашель.
Наталья Надольская:
Как можно перепутать бронхит и аллергию?
Елена Закревская:
Как-то так.
Михаил Закревский, страдает от аллергии:
Недоглядели.
Елена Закревская:
Да, долго очень ходили. Только буквально к школе, то есть с младенчества до школы, я уже забила тревогу, мы начали обходить все на свете. В итоге добились, чтобы положили его в стационар. Там обследование все-таки подтвердило, что у него даже аллергическая астма. Да этого было и опухание глаз... Понюхал веточку сирени и пришел с таким носом.
Алеся Лакина:
То есть обследование прошло на совесть. Я сколько лежала в больницах, меня никто не обследовал. Мне все равно продолжали лечить бронхит.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Как питаться в период обострения аллергии? Рассказала нутрициолог
«Кожные тесты». Какие медицинские исследования позволяют выявить аллерген?
«Повторялось каждый год». Что помогло белоруске победить сезонную аллергию?