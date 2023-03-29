«В состоянии борьбы уже 19 лет». Белоруска поделилась опытом лечения аллергии у ребёнка

Как только весна вступает в свои полноценные права, настроение улучшается. Солнышко, первые цветы, набухшие почки на деревьях – красота, хочется жить и творить. Пока одни радуются пробуждению и обновлению, другие не знают, как прожить этот этап. Слезы, чихание, заложенный нос – это далеко не все симптомы, которые проявляются у аллергиков весной. О том, как противостоять поллинозу и дышать полной грудью, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Елена Закревская, мама сыновей, которые страдают от аллергии:

К сожалению, мне пришлось столкнуться с таким опытом, поскольку у меня двое детей-аллергиков. У них абсолютно разные симптомы аллергии: у одного на пыльцу, у старшего, а у Михаила по большей части на продукты.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Сколько лет вы уже в общей сложности в состоянии борьбы?

Елена Закревская:

В состоянии борьбы уже 19 лет. Поскольку у старшего началось с бронхитов еще в детстве, мы не понимали почему.

Наталья Надольская:

Вы лечили бронхиты?

Елена Закревская:

Да, лечили бронхиты. Но я видела – что-то не то, поскольку ребенок еще не успел чихнуть, у него уже начинается бронхит буквально на завтра. С такой ситуацией мы столько ходили по врачам, нам говорили, что, мол, слабый иммунитет.