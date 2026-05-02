Новости по тегу #Аллергия

Важно помнить, что аллергия – это не шутки. Иногда даже обычный насморк может перерасти в приступ удушья, если вовремя не принять меры.
Если иммунная система устала, это может быть где-то зуб с кариесом, плохо запломбированный зуб, хронический тонзиллит, пробки в горле, хронический гастрит.
Стерильность и попытка вымыть квартиру начисто, насухо, добела играет с нами в злую шутку.
У тех пациентов, у которых есть аллергическая реакция на кобелей, на самцов, возможна перекрестная реакция на своего полового партнера.
Аллергия – это сбой в работе иммунной системы, которая принимает обычные вещи, вроде кошачьей шерсти или пыльцы растений, за потенциального агрессора.
Белковая природа для нас играет роль чужеродного агента, поэтому может вызвать реакцию в любой момент аллергическую.
Это, например, определенная среда, определенное окружение вокруг тебя, которое все-таки как-то влияет, и у тебя вызывается аллергия.
Очищается нос, очищаются бронхи, и человек начинает себя лучше чувствовать.
Все, что отличается от своего обычного здорового состояния, это уже признаки аллергии. Пищевая непереносимость отличается тем, что она не сразу проявляется.
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