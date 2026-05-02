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Новости по тегу #Аллергия

Весна дала старт аллергическому сезону! Как позаботиться о себе и что советуют врачи
02 мая 2026 13:40

Весна дала старт аллергическому сезону! Как позаботиться о себе и что советуют врачи

Иммунная система устала – появилась холодовая аллергия! Почему, рассказал врач
25 апреля 2025 16:14

Иммунная система устала – появилась холодовая аллергия! Почему, рассказал врач

Чем полезно общение младенцев с домашними животными, объяснила педиатр
25 апреля 2025 16:11

Чем полезно общение младенцев с домашними животными, объяснила педиатр

Как связана аллергия на мужчин и собак? Необычным фактом поделилась аллерголог-иммунолог
25 апреля 2025 16:09

Как связана аллергия на мужчин и собак? Необычным фактом поделилась аллерголог-иммунолог

Как наш организм борется с внешними агрессорами? Об аллергии рассказали эксперты
25 апреля 2025 16:01

Как наш организм борется с внешними агрессорами? Об аллергии рассказали эксперты

Гипоаллергенных животных не существует! Врач о том, как отличить аллергию от простуды
27 марта 2025 12:44

Гипоаллергенных животных не существует! Врач о том, как отличить аллергию от простуды

Рассталась с парнем – заработала аллергию. Может ли психосоматика вызвать такую реакцию?
21 ноября 2024 17:36

Рассталась с парнем – заработала аллергию. Может ли психосоматика вызвать такую реакцию?

Чем солевые комнаты полезны для аллергиков – узнали у врача
21 ноября 2024 17:32

Чем солевые комнаты полезны для аллергиков – узнали у врача

Пищевая непереносимость или уже аллергия? Как это понять, рассказал нутрициолог
21 ноября 2024 17:08

Пищевая непереносимость или уже аллергия? Как это понять, рассказал нутрициолог

Что такое аллергический ринит и как он проявляется? Пообщались с врачом
01 июня 2024 13:51

Что такое аллергический ринит и как он проявляется? Пообщались с врачом

Много пыльцы. Какие растения более опасны для аллергиков?
25 апреля 2024 19:14

Много пыльцы. Какие растения более опасны для аллергиков?

Что чаще всего вызывает аллергию весной? Ответил кандидат медицинских наук
06 марта 2024 14:49

Что чаще всего вызывает аллергию весной? Ответил кандидат медицинских наук