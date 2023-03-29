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«Наша свобода досталась кровью людей». Минская молодёжь почтила память жертв трагедии в Хатыни

29 марта 2023 19:57
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Новости Беларуси. Минская молодежь почтила память жертв Хатыни. Активисты посетили обновленный мемориальный комплекс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Одним из инициаторов реконструкции стал глава государства. Александр Лукашенко строительство музея в Хатыни объявил Всебелорусской молодежной стройкой. Стоит отметить, что столичные студенческие отряды и волонтеры БРСМ одними из первых приняли участие в масштабной реконструкции.

Подробнее – Дарья Седун.

«Наша свобода досталась кровью людей». Минская молодёжь почтила память жертв трагедии в Хатыни-1

Хатынь. Небольшая деревня, уничтоженная в марте 1943 года. Страшные воспоминания хранят не только страницы книг, но и сердца людей. Сюда почтить память погибших ежедневно приезжают сотни людей. Нынешняя делегация – это представители самой активной молодежи столицы.

«Наша свобода досталась кровью людей». Минская молодёжь почтила память жертв трагедии в Хатыни-4

Андрей Казакевич, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
В это действительно памятное место для всей белорусской земли приехали 100 молодых минчан. Это молодежный актив общественных объединений, это члены городского проекта «Минская смена», это молодежное крыло БСЖ. Широкое представительство молодых людей, но небезразличных людей.

Подробности в видео

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# Великая Отечественная война # общество # Дарья Седун # Андрей Казакевич # Александр Лукашенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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