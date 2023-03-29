«Наша свобода досталась кровью людей». Минская молодёжь почтила память жертв трагедии в Хатыни

Новости Беларуси. Минская молодежь почтила память жертв Хатыни. Активисты посетили обновленный мемориальный комплекс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Одним из инициаторов реконструкции стал глава государства. Александр Лукашенко строительство музея в Хатыни объявил Всебелорусской молодежной стройкой. Стоит отметить, что столичные студенческие отряды и волонтеры БРСМ одними из первых приняли участие в масштабной реконструкции. Подробнее – Дарья Седун.

Хатынь. Небольшая деревня, уничтоженная в марте 1943 года. Страшные воспоминания хранят не только страницы книг, но и сердца людей. Сюда почтить память погибших ежедневно приезжают сотни людей. Нынешняя делегация – это представители самой активной молодежи столицы.