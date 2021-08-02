«Ни один мой солдат не скажет, что заставили проголосовать. Все понимали, что идут за своего главнокомандующего»

Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди, представляющие разные блоки системы национальной безопасности. Их всех объединяет одно – верное служение Родине. Алена Сырова, СТВ:

Андрей Сергеевич, я знаю, что к своей профессии – сейчас вы служите в силах специальных операций – вы шли целенаправленно, в суворовском училище служили в рязанском.

Андрей Шарупич, военнослужащий сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное имени генерала армии Василия Филипповича Маргелова училище. Да, закончил. Алена Сырова:

В прошлом году было, прямо скажем, такое серьезное боевое испытание. На улицах Минска была война, откровенно говоря. В этот момент вы не пожалели о сделанном когда-то выборе? Андрей Шарупич:

Нет.

Алена Сырова:

Вы понимали, для чего вы шли столько лет? Андрей Шарупич:

Знаете, у меня у деда четыре брата погибли за эту страну. Точнее, четыре воевали, двое погибли. Один пропал без вести, один из них снимал блокаду с Ленинграда, один весь был изранен – разведчик. Разговаривал с ними, с дедушкой, с его братом, когда он был жив еще. Самая большая обида была у них, наверное, на ту ошибку, которую сделали еще в советское время, сняв всю ответственность с коллаборантов, с тех, кто сжигал деревни, с тех, кто убивал наш народ. «Она любит людей в погонах». Служебная собака нашла закладку у одного из гостей ток-шоу «По существу» Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Ну, они под этим флагом вышли.

Андрей Шарупич:

Да, это все дело так. Он говорит: «Андрей, не мне судить это. Сейчас да, сейчас страна». Да и что говорить – в постсоветское время, по сути дела, пришла к нам нормальная власть только с приходом Александра Григорьевича Лукашенко. Я не раз об этом говорил, в видео разных выступали. То, что четыре человека принимали свое решение какое-то, Беловежское соглашение… Сейчас и власть показывает: вот, были такие проценты, Президент об этом говорил. Беларусь, по сути дела, не хотела разрушить ничего, что строили наши предки. Поэтому, знаете, когда в наше время приходят и пытаются в одночасье, в какие-то секунды или минуты взять и разрушить то, к чему мы шли, забрать независимость, которую наша страна получила – извините, мне приятно говорить, что я белорус! Я рад тому, что у меня есть страна, которую я могу защищать. Запугать кого-то кем-то? Да, пугали. Да, приходили. Да, многие говорили: «Переходите, заходите». Куда переходить, на сторону фашизма? Кирилл Казаков:

Нет, ну они же правильно понимали, что в ваших руках оружие. Перейди ваша часть, например, на сторону вот этих вот невероятных – понятное дело, могло бы произойти. Андрей Шарупич:

Если бы у сил специальных операций на то время было в руках оружие, все закончилось бы совсем по-другому. Задача была сдержать, не допустить, показать готовность свою. Кирилл Казаков:

Готовность выполнить присягу, правильно?