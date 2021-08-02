Изменилось ли отношение к армии Беларуси после августа 2020-го? Рассказывает помощник министра обороны

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Армия наша проводила учения и, по идее, не участвовала в уличных стычках. Как отношение к армии, особенно после призыва, изменилось?

Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу « По существу » обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди, представляющие разные блоки системы национальной безопасности. Их всех объединяет одно – верное служение Родине.

Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

Армия выполняла в этот период разноплановые задачи. У вас на мониторе стоят ребята в форме, которые выполняли задачу и на стеле, и на площади. Что этим ребятам в тот период пришлось испытать на себе – никому не пожелаешь. Потому что это и угрозы, и подкуп, и шантаж, и оскорбления. Кроме того, у нас, у Вооруженных Сил, были возложенные на Вооруженные Силы задачи, которые мы выполняли по плану.

Кирилл Казаков:

Но речь министра, что защищаем памятники Великой Отечественной войны – это был холодный душ для протестующих.

Леонид Касинский:

Да, это был своего рода сигнал, и он дошел как до тех, кто внутри будоражил обстановку, так и до тех, кто на внешних границах пытался организовывать какие-то провокации, проявлял излишнюю военную активность. Этот сигнал был очень четко услышан. Конечно, военнослужащим пришлось напряженно в эти дни, но, как показатель, Вооруженные Силы выполнили задачи. Более того, когда было заявление министра обороны, нас, Вооруженные Силы, просто закидали простые граждане Беларуси благодарностью за то, что армия защищает народ, выполняет эти задачи. Это дорогого стоило как для простого солдата, так и для генерала, министра.