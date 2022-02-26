Почему белорусы захотели носить одежду и аксессуары с госсимволами и цитатами Президента? Анонс «Большого города»

Уже в это воскресенье, 27 февраля, в 10:00. Не пропустите.

Патриотами становятся или рождаются? И когда инициатива любит инициатора? Найдем ответы на эти вопросы и не только, а также обсудим самые заметные события большого города.

Новости Беларуси. «То, что ближе к сердцу» – так звучит тема нового выпуска ток-шоу « Большой город », сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То, что ближе к сердцу.

Это ток-шоу «Большой город». Мы – Илона Волынец и Кристина Сущеня. Здравствуйте!

Родная страна. Я нигде никогда не чувствовал себя настолько дома, как я себя чувствую здесь.

Патриотизм в тренде или почему белорусам захотелось носить одежду и аксессуары с государственными символами, родными цветами и сильными фразами?

Вот эта тема молодежного движения нарастает, существует. И реализация различных проектов, большое приветствие наша молодежь уделяет таким проектам, и особенно патриотическим.

И почему в образовательном опыте так важны традиции?