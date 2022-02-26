Почему белорусы захотели носить одежду и аксессуары с госсимволами и цитатами Президента? Анонс «Большого города»
Новости Беларуси. «То, что ближе к сердцу» – так звучит тема нового выпуска ток-шоу «Большой город», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Патриотами становятся или рождаются? И когда инициатива любит инициатора? Найдем ответы на эти вопросы и не только, а также обсудим самые заметные события большого города.
Уже в это воскресенье, 27 февраля, в 10:00. Не пропустите.
Это ток-шоу «Большой город». Мы – Илона Волынец и Кристина Сущеня. Здравствуйте!
То, что ближе к сердцу.
Родная страна. Я нигде никогда не чувствовал себя настолько дома, как я себя чувствую здесь.
Патриотизм в тренде или почему белорусам захотелось носить одежду и аксессуары с государственными символами, родными цветами и сильными фразами?
Вот эта тема молодежного движения нарастает, существует. И реализация различных проектов, большое приветствие наша молодежь уделяет таким проектам, и особенно патриотическим.
И почему в образовательном опыте так важны традиции?
Отношение к своему делу педагогов, офицеров, которые проходят службу в Минском суворовском военном училище, конечно же, поддержка их традиций, которые существуют и закладывались старшими поколениями – все это, конечно, позволяет делать суворовцев такими, какие они сейчас есть.
Мы расскажем легко о важном. Встретимся уже в это воскресенье в 10:00 на СТВ.