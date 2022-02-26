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Почему белорусы захотели носить одежду и аксессуары с госсимволами и цитатами Президента? Анонс «Большого города»

26 февраля 2022 07:04
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Новости Беларуси. «То, что ближе к сердцу» – так звучит тема нового выпуска ток-шоу «Большой город», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патриотами становятся или рождаются? И когда инициатива любит инициатора? Найдем ответы на эти вопросы и не только, а также обсудим самые заметные события большого города.

Уже в это воскресенье, 27 февраля, в 10:00. Не пропустите.

Почему белорусы захотели носить одежду и аксессуары с госсимволами и цитатами Президента? Анонс «Большого города»-1

Это ток-шоу «Большой город». Мы – Илона Волынец и Кристина Сущеня. Здравствуйте!

То, что ближе к сердцу.

Почему белорусы захотели носить одежду и аксессуары с госсимволами и цитатами Президента? Анонс «Большого города»-4

Родная страна. Я нигде никогда не чувствовал себя настолько дома, как я себя чувствую здесь.

Почему белорусы захотели носить одежду и аксессуары с госсимволами и цитатами Президента? Анонс «Большого города»-7

Патриотизм в тренде или почему белорусам захотелось носить одежду и аксессуары с государственными символами, родными цветами и сильными фразами?

Почему белорусы захотели носить одежду и аксессуары с госсимволами и цитатами Президента? Анонс «Большого города»-10

Вот эта тема молодежного движения нарастает, существует. И реализация различных проектов, большое приветствие наша молодежь уделяет таким проектам, и особенно патриотическим.

И почему в образовательном опыте так важны традиции?

Почему белорусы захотели носить одежду и аксессуары с госсимволами и цитатами Президента? Анонс «Большого города»-13

Отношение к своему делу педагогов, офицеров, которые проходят службу в Минском суворовском военном училище, конечно же, поддержка их традиций, которые существуют и закладывались старшими поколениями – все это, конечно, позволяет делать суворовцев такими, какие они сейчас есть.

Почему белорусы захотели носить одежду и аксессуары с госсимволами и цитатами Президента? Анонс «Большого города»-16

Мы расскажем легко о важном. Встретимся уже в это воскресенье в 10:00 на СТВ.

# Государственная политика # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Фотофакт

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