«Прийти всей семьёй, с нашими детьми». Представительницы БСЖ обратились к белорусам

Новости Беларуси. Продолжается досрочное голосование. И к тем, кто еще не ответил на вопрос в бюллетене, обратились представительницы Гродненской областной организации Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они призывают всех сделать свой выбор ради будущего страны.

Активистки союза включились в политическую кампанию еще на этапе обсуждения обновлений в Конституцию. Внесли более 100 предложений. Большинство из них вошли в проект изменений Основного закона страны – речь о поддержке уязвимых категорий населения, роли Всебелорусского народного собрания, ответственности каждого гражданина за воспитание своих детей, бережном отношении к символам нашей страны. Вот и во время досрочного голосования только в Гродненской области около 5 тысяч женщин работают на участках в комиссиях, и еще более 600 представительниц прекрасного пола зарегистрировались в качестве наблюдателей.