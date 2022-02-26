Прямой эфир

«Прийти всей семьёй, с нашими детьми». Представительницы БСЖ обратились к белорусам

26 февраля 2022 08:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Продолжается досрочное голосование. И к тем, кто еще не ответил на вопрос в бюллетене, обратились представительницы Гродненской областной организации Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они призывают всех сделать свой выбор ради будущего страны.

«Прийти всей семьёй, с нашими детьми». Представительницы БСЖ обратились к белорусам-1

Активистки союза включились в политическую кампанию еще на этапе обсуждения обновлений в Конституцию. Внесли более 100 предложений. Большинство из них вошли в проект изменений Основного закона страны – речь о поддержке уязвимых категорий населения, роли Всебелорусского народного собрания, ответственности каждого гражданина за воспитание своих детей, бережном отношении к символам нашей страны. Вот и во время досрочного голосования только в Гродненской области около 5 тысяч женщин работают на участках в комиссиях, и еще более 600 представительниц прекрасного пола зарегистрировались в качестве наблюдателей.

«Прийти всей семьёй, с нашими детьми». Представительницы БСЖ обратились к белорусам-4

Ирина Степаненко, председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин:
Мы обращаемся с инициативой ко всем женщинам. Мы называем их подругами в нашем Белорусском союзе женщин, к сестрам, к матерям, с призывом не просто прийти на участки для голосования, а прийти всей семьей, с нашими детьми, потому что вместе мы строим наш общий дом, который называется красивая, мирная Республика Беларусь.

«Прийти всей семьёй, с нашими детьми». Представительницы БСЖ обратились к белорусам-7

На брифинге наградили представителей средств массовой информации за лучшее освещение деятельности Гродненской областной организации Белорусского союза женщин. В числе награжденных и собственный корреспондент СТВ в Гродно Галина Буро.

Читайте также:

Богдан о понятии брака в Конституции: «Настоящая семья может быть только там, где есть мама и папа»

«Они сегодня во многом и так существуют». Что нового для молодёжи в проекте обновлённой Конституции?

Сколько нужно времени, чтобы обновлённая Конституция начала действовать? Отвечает Вячеслав Данилович

# Референдум # общество # Ирина Степаненко # Галина Буро # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почему белорусы захотели носить одежду и аксессуары с госсимволами и цитатами Президента? Анонс «Большого города»
26 февраля 2022 07:04

Почему белорусы захотели носить одежду и аксессуары с госсимволами и цитатами Президента? Анонс «Большого города»

«Это уже мой гражданский долг». Как проходит досрочное голосование в медицинском колледже Минска?
26 февраля 2022 06:33

«Это уже мой гражданский долг». Как проходит досрочное голосование в медицинском колледже Минска?

Протестирует трассу и стрельбище. Лукашенко 26 февраля посетит спортивный праздник в «Раубичах»
26 февраля 2022 06:04

Протестирует трассу и стрельбище. Лукашенко 26 февраля посетит спортивный праздник в «Раубичах»