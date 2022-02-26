«Это уже мой гражданский долг». Как проходит досрочное голосование в медицинском колледже Минска?

Новости Беларуси. Суббота, 26 февраля, – заключительный день досрочного голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участки откроются в 10 утра, в том числе и в минском медицинском колледже. И его учащиеся уже смогли сделать первый важный в жизни политический выбор. Ведь для них референдум – это не только возможность исполнить гражданский долг, но и заявить о своей сознательности. Как признаются ребята, проголосовать решили досрочно, потому что в основной день референдума будут гостить дома, у родителей.

Арсений Хорошко, студент Белорусского государственного медицинского колледжа:

Я пришел голосовать, потому что я считаю себя обязанным выполнить свой гражданский долг и меня интересует будущее моей страны. Мир меняется и референдум, Конституция должна идти в ногу со временем. И есть определенные моменты, которые я хочу, чтобы они были изменены в Конституции.

Ирина Алешкова, наблюдатель от Белорусского союза женщин:

В основном это пенсионеры и учащиеся колледжа, поскольку мы находимся в медколледже. Нарушений не зафиксировано, все проходит хорошо, никаких ситуаций не возникало. Я изъявила желание понаблюдать за ходом выборов, за ходом досрочных выборов в силу своей сознательности.

Поддержать впервые голосующих решили и активисты БРСМ. В рамках акции «Молодежь голосует» они вручают учащимся символические подарки, чтобы поддержать активную гражданскую позицию ребят.