«Это уже мой гражданский долг». Как проходит досрочное голосование в медицинском колледже Минска?

Новости Беларуси. Суббота, 26 февраля, – заключительный день досрочного голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Суббота, 26 февраля, – заключительный день досрочного голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участки откроются в 10 утра, в том числе и в минском медицинском колледже. И его учащиеся уже смогли сделать первый важный в жизни политический выбор. Ведь для них референдум – это не только возможность исполнить гражданский долг, но и заявить о своей сознательности. Как признаются ребята, проголосовать решили досрочно, потому что в основной день референдума будут гостить дома, у родителей.
Арсений Хорошко, студент Белорусского государственного медицинского колледжа:
Я пришел голосовать, потому что я считаю себя обязанным выполнить свой гражданский долг и меня интересует будущее моей страны. Мир меняется и референдум, Конституция должна идти в ногу со временем. И есть определенные моменты, которые я хочу, чтобы они были изменены в Конституции.
Ирина Алешкова, наблюдатель от Белорусского союза женщин:
В основном это пенсионеры и учащиеся колледжа, поскольку мы находимся в медколледже. Нарушений не зафиксировано, все проходит хорошо, никаких ситуаций не возникало. Я изъявила желание понаблюдать за ходом выборов, за ходом досрочных выборов в силу своей сознательности.
Поддержать впервые голосующих решили и активисты БРСМ. В рамках акции «Молодежь голосует» они вручают учащимся символические подарки, чтобы поддержать активную гражданскую позицию ребят.
Алина Астафьева, первый секретарь Октябрьской районной организации БРСМ:
Избирательный участок находится в учреждении образования Белорусского государственного медицинского колледжа, здесь преимущественно обучаются девушки, поэтому мы очень хотели порадовать их в канун прекрасного женского праздника и вручить им цветы. Белый цвет символизирует чистоту, искренность, доброту. Поэтому очень хочется пожелать всем оставаться такими добрыми, искренними в канун праздника.
Юлия Шадыева, студентка Белорусского государственного медицинского колледжа:
Я голосую в первый раз. Волнение немножко, на самом деле, есть, потому что, все-таки, первый раз. Это уже мой гражданский долг. Я думаю, что это обязательно нужно делать, потому что мы являемся гражданами Республики Беларусь
Сегодня участки открыты с 10 до 14 часов и с 16 до 19. Ну а завтра, 27 февраля, – основной день референдума.
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