«Можем предоставить статус беженца». Сколько мигрантов хотят улететь домой и кто решил остаться в Беларуси?

Новости Беларуси. На белорусско-польской границе развернулась полномасштабная спасательная операция. Беженцев обеспечивают необходимым, создают условия для выживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Репортаж Галины Буро.
Новости Беларуси. На белорусско-польской границе развернулась полномасштабная спасательная операция. Беженцев обеспечивают необходимым, создают условия для выживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Репортаж Галины Буро.
О своих планах беженцы говорят неохотно. Некоторые уже созрели, чтобы вернуться на родину, другие продолжают ждать реакцию от правозащитников Евросоюза и не теряют надежду на лучшую жизнь.
Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:
Буквально несколько десятков мигрантов говорили о том, что действительно у них есть билеты, купленные в Ирак, обратно. С ними продолжаем работать. Те мигранты, которые действительно хотели бы и желали получить статус и законно оставаться в пределах Республики Беларусь – им также объясняется действующее законодательство, потому что Республика Беларусь уже с 2008 года реализует основные законы, соответствующие всем правилам в миссии ООН о беженцах, о том, что мы действительно можем предоставить статус беженца на территории Республики Беларусь.
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