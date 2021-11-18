«Можем предоставить статус беженца». Сколько мигрантов хотят улететь домой и кто решил остаться в Беларуси?

О своих планах беженцы говорят неохотно. Некоторые уже созрели, чтобы вернуться на родину, другие продолжают ждать реакцию от правозащитников Евросоюза и не теряют надежду на лучшую жизнь.

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

Буквально несколько десятков мигрантов говорили о том, что действительно у них есть билеты, купленные в Ирак, обратно. С ними продолжаем работать. Те мигранты, которые действительно хотели бы и желали получить статус и законно оставаться в пределах Республики Беларусь – им также объясняется действующее законодательство, потому что Республика Беларусь уже с 2008 года реализует основные законы, соответствующие всем правилам в миссии ООН о беженцах, о том, что мы действительно можем предоставить статус беженца на территории Республики Беларусь.

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