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«Можем предоставить статус беженца». Сколько мигрантов хотят улететь домой и кто решил остаться в Беларуси?

18 ноября 2021 20:23
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Новости Беларуси. На белорусско-польской границе развернулась полномасштабная спасательная операция. Беженцев обеспечивают необходимым, создают условия для выживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Репортаж Галины Буро.  

«Можем предоставить статус беженца». Сколько мигрантов хотят улететь домой и кто решил остаться в Беларуси?-1

О своих планах беженцы говорят неохотно. Некоторые уже созрели, чтобы вернуться на родину, другие продолжают ждать реакцию от правозащитников Евросоюза и не теряют надежду на лучшую жизнь.  

«Можем предоставить статус беженца». Сколько мигрантов хотят улететь домой и кто решил остаться в Беларуси?-4

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:  
Буквально несколько десятков мигрантов говорили о том, что действительно у них есть билеты, купленные в Ирак, обратно. С ними продолжаем работать. Те мигранты, которые действительно хотели бы и желали получить статус и законно оставаться в пределах Республики Беларусь – им также объясняется действующее законодательство, потому что Республика Беларусь уже с 2008 года реализует основные законы, соответствующие всем правилам в миссии ООН о беженцах, о том, что мы действительно можем предоставить статус беженца на территории Республики Беларусь.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Галина Буро # Дмитрий Шевцов # Виктор Пранюк # Фотофакт

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