Ирина Шиманович успешно стартовала на теннисном турнире в Турции

Ирина Шиманович успешно стартовала на турнире категории 125 в турецкой Анталье, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 3 марта, в поединке первого круга белоруска, занимающая 160-е место в мировом рейтинге, обыграла 198-ю в топе – итальянку Лизу Пигато.

Первый сет прошел под диктовку нашей теннисистки, которая дважды отличилась на приеме и при этом не проиграла ни одного гейма на собственной подаче. Во второй партии наблюдалась уже более плотная борьба, победительницей из которой вышла землячка. Итог противостояния – 6:2, 6:3 в пользу Шиманович.

Следующей соперницей станет украинка Олександра Олийникова. Также Ирина в дуэте с россиянкой Марией Козыревой на этих соревнованиях планирует выступить и в парном разряде.