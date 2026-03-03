В Минске стартовал финал турнира «Золотая шайба»

Финал республиканского турнира по хоккею среди детей и подростков «Золотая шайба» на призы Президентского спортивного клуба традиционно принимает «Чижовка-Арена», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На главный трофей претендуют 8 лучших дружин со всей страны, прошедших многоступенчатый отбор.

В стартовый день первые победы одержали «Торпедо», «Локомотив», «Молодечно-Юни» и «Ястребы». У каждого финалиста одна цель – завоевать главный трофей турнира и, конечно, огромной мотивацией стало приветственное слово Александра Лукашенко.

Возраст ребят – 14-16 лет. Эти мальчики и девочки не являются воспитанниками специализированных спортивных школ, но имеют возможность проводить тренировки на ледовых аренах в своих городах.

Назар Слезов, представитель Президентского спортивного клуба:

«Золотая шайба» – это один из старейших проектов Президентского спортивного клуба, в рамках которого уже огромное количество детей и спортсменов-любителей приняло участие в этих соревнованиях, одержало свои первые большие и маленькие победы на льду. Поэтому, безусловно, каждый год мы стараемся делать что-то новое и яркое.

Ждем, что дети получат удовольствие от игр на льду «Чижовка-Арены», потому что все-таки для некоторых детей это большая возможность приехать в Минск, увидеть столицу нашей родины, поиграть на льду «Чижовка-Арены» на ультрасовременном спортивном комплексе.

Каждый год «Золотая шайба» привлекает внимание не только ребят, но и функционеров, ведь среди задач не только популяризация спорта и здорового образа жизни, но и поиск талантливых хоккеистов, которые учатся в обычных школах.