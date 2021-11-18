Люди прибывают до сих пор, теперь в ТЛЦ два этажа, а снаружи – обменник и автолавка. Новые подробности с границы

Новости Беларуси. 11-е сутки противостояния бесчеловечности. После атаки, совершенной поляками, у колючего забора Польши не осталось ни одного беженца. Люди увидели истинное лицо европейской демократии. 18 ноября все, кто находился в стихийном лагере вблизи пункта пропуска «Брузги», перешли в пункт временного приема беженцев, организованный в логистическом центре по поручению Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пункте временного пребывания для новой группы подготовили дополнительные площади. После 11 суток, проведенных у колючего забора, на холоде и сырой земле, сейчас люди чувствуют себя в безопасности. Однако они по-прежнему рассчитывают на гуманитарный коридор в Европу. Беларусь не конечная цель. Сергей Шуманский выходит на прямую связь.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Мы сейчас находимся внутри логистического центра «Бремено», где находятся все около 2 000 беженцев с белорусско-польской границы. Мы попробуем сейчас пройтись вдоль стеллажей, где размещаются беженцы, и показать, как сейчас выглядит центр. Конечно, это абсолютно не то, что было утром. Людей стало в два раза больше. Сейчас они размещаются не только внизу, своеобразный второй этаж появился на стеллажах. Что интересно, беженцы помогают сами обустраивать себе вот эти места для ночлега, деревянными щитами укрепляют пол, стены. Постельных принадлежностей, как и обещали белорусские власти, хватит на всех. Всем раздали теплые одеяла, подушки. Кто спит на полу, кто – на матрасах. Некоторые поставили даже палатки здесь тоже. И часть людей размещается на втором этаже этого логистического центра. Пространство между перилами закрыто деревянными поддонами во избежание чрезвычайных происшествий, дети могут выпасть.

Еды также хватает на всех, около 8 тонн продуктов доставляют гуманитарной помощью сюда, есть горячее питание от военных, горячий чай. Еще 15 тысяч создано резерва на складе. Плюс ко всему – беженцы сегодня сами попросили организовать для них какую-то торговлю, чтобы они могли и сами выбирать, чем питаться. У них есть деньги, это не секрет, они же двигались в Европу. Но деньги, естественно, у них валюта, поэтому есть обменный пункт рядом с выездной торговлей. Покупают в основном печенье, чипсы, газированные напитки.