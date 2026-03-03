Трансмашхолдинг поставит Минскому метрополитену 15 вагонов в 2026 году

В феврале подписан контракт, срок – до конца года. Новые вагоны сформируют в 3 состава. В поездах будут сквозные проходы, кондиционирование и системы обеззараживания воздуха, а также автоведение.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

Новые поезда самостоятельно могут разгоняться, тормозить, останавливаться в нужном месте напротив тех же дверей автоматических станционных, которые установлены, допустим, на третьей линии Минского метрополитена.

В большинстве случаев машинист лишь контролирует процесс. В то же время это повышает безопасность пассажиров, ну и также влияет на безопасность работы самого машиниста, на качество его работы.