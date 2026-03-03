Трансмашхолдинг поставит Минскому метрополитену 15 вагонов в 2026 году

Трансмашхолдинг поставит столичному метрополитену 15 вагонов метро «Минск-2024», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В феврале подписан контракт, срок – до конца года. Новые вагоны сформируют в 3 состава. В поездах будут сквозные проходы, кондиционирование и системы обеззараживания воздуха, а также автоведение.
Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
Новые поезда самостоятельно могут разгоняться, тормозить, останавливаться в нужном месте напротив тех же дверей автоматических станционных, которые установлены, допустим, на третьей линии Минского метрополитена.
В большинстве случаев машинист лишь контролирует процесс. В то же время это повышает безопасность пассажиров, ну и также влияет на безопасность работы самого машиниста, на качество его работы.
Модель «Минск-2024» эксплуатируется в столице с 2024 года. Ранее было поставлено 48 вагонов.