День рождения в полевом холодном лагере. Рассказываем историю Джонни из Сирии

Новости Беларуси. На белорусско-польской границе развернулась полномасштабная спасательная операция. Беженцев обеспечивают необходимым, создают условия для выживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их мечта – оказаться в Германии, найти жилье и работу.

На наши предложения помощи в возврате домой многие отвечают отказом. Говорят, возвращаться на родину бессмысленно. Благодаря стараниям Запада, будущее стран, из которых тысячи граждан вынуждены спасаться бегством, туманно. Тем временем в логистическом центре жизнь идет своим чередом. Дети играют в футбол, взрослые налаживают быт и благодарят за возможность передышки. О простых поводах для радости обездоленных и потерявших надежду на справедливость людей репортаж Галины Буро.

Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.