День рождения в полевом холодном лагере. Рассказываем историю Джонни из Сирии
Новости Беларуси. На белорусско-польской границе развернулась полномасштабная спасательная операция. Беженцев обеспечивают необходимым, создают условия для выживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их мечта – оказаться в Германии, найти жилье и работу.
На наши предложения помощи в возврате домой многие отвечают отказом. Говорят, возвращаться на родину бессмысленно. Благодаря стараниям Запада, будущее стран, из которых тысячи граждан вынуждены спасаться бегством, туманно. Тем временем в логистическом центре жизнь идет своим чередом. Дети играют в футбол, взрослые налаживают быт и благодарят за возможность передышки.
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Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
У Джонни 18 ноября день рождения. Не в кругу родных и близких, не за столом с тортом, а в полевом холодном лагере. Сам он из Сирии. Ему исполнилось 18. И у него простые человеческие мечты – о высшем образовании и хорошей работе. Такой в его стране нет.