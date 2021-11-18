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День рождения в полевом холодном лагере. Рассказываем историю Джонни из Сирии

18 ноября 2021 20:26
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Новости Беларуси. На белорусско-польской границе развернулась полномасштабная спасательная операция. Беженцев обеспечивают необходимым, создают условия для выживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их мечта – оказаться в Германии, найти жилье и работу.

День рождения в полевом холодном лагере. Рассказываем историю Джонни из Сирии-1

На наши предложения помощи в возврате домой многие отвечают отказом. Говорят, возвращаться на родину бессмысленно. Благодаря стараниям Запада, будущее стран, из которых тысячи граждан вынуждены спасаться бегством, туманно. Тем временем в логистическом центре жизнь идет своим чередом. Дети играют в футбол, взрослые налаживают быт и благодарят за возможность передышки.

О простых поводах для радости обездоленных и потерявших надежду на справедливость людей репортаж Галины Буро.

День рождения в полевом холодном лагере. Рассказываем историю Джонни из Сирии-4

Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.

День рождения в полевом холодном лагере. Рассказываем историю Джонни из Сирии-7

У Джонни 18 ноября день рождения. Не в кругу родных и близких, не за столом с тортом, а в полевом холодном лагере. Сам он из Сирии. Ему исполнилось 18. И у него простые человеческие мечты – о высшем образовании и хорошей работе. Такой в его стране нет.

День рождения в полевом холодном лагере. Рассказываем историю Джонни из Сирии-10

А зачем мне возвращаться в свою страну? Там нет ничего хорошего для развития. Мне просто некуда пойти работать, у нас страшная безработица.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Галина Буро # Фотофакт

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