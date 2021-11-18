Что беженцы покупают в автолавке на границе? Рассказали продавцы

Новости Беларуси. На белорусско-польской границе развернулась полномасштабная спасательная операция. Беженцев обеспечивают необходимым, создают условия для выживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их мечта – оказаться в Германии, найти жилье и работу.

На наши предложения помощи в возврате домой многие отвечают отказом. Говорят, возвращаться на родину бессмысленно. Благодаря стараниям Запада, будущее стран, из которых тысячи граждан вынуждены спасаться бегством, туманно. Тем временем в логистическом центре жизнь идет своим чередом. Дети играют в футбол, взрослые налаживают быт и благодарят за возможность передышки. О простых поводах для радости обездоленных и потерявших надежду на справедливость людей репортаж Галины Буро.

В течение дня группы беженцев стали подтягиваться к транспортно-логистическому центру. Красный Крест их уже встречал с одеялами и подушками.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Предприятия гродненщины, вообще из Беларуси нам привезли большое количество одеял. День рождения в полевом холодном лагере. Рассказываем историю Джонни из Сирии. Они идут в тепло и от души благодарят белорусов, но признаются, покидают палатки со слезами на глазах. Ведь были так близки и верили в гуманизм демократической Европы. Очередь на заселение перед транспортно-логистическим центром. Первого этажа оказалось недостаточно для всех желающих. Оперативно задействовали второй. Семья Ахмета из Ирака обживается на новом месте. Мужчина по профессии оператор крана, но заработка не хватало даже прокормить детей.

Моя семья из семи человек, мы из Ирака, мы это делаем не от хорошей жизни. Мы ищем лучшей жизни, лучшей ситуации. Мы будем здесь оставаться, пока Европейский союз не услышит нас.

Беженцев уже не узнать – они отогреваются и переодеваются в чистое: вещи для несчастных людей передавали белорусы со всей страны. Уже второй день самым рейтинговым блюдом у беженцев остается каша с тушенкой от военных. Называют ее райской пищей. Еще бы, новички из леса последние дни голодали. В палатку на раздачу огромная очередь.

– Good. Very-very good.

– Tasty?

– Okay.

А поскольку на вкус и цвет все продукты разные, люди с восторгом окунулись в шоппинг – к ТЛЦ приехала автолавка, которую очень просили беженцы. У многих еще остались деньги, ведь Польша не была их пределом мечтаний, шли в основном в Германию. Доллары и евро на рубли можно обменять здесь же, в пункте, а в лавке купить, что душа желает. Языковой барьер стирают волонтеры-переводчики.

Кристина Макавчик, волонтер-переводчик:

Чипсы, фанту просят, колу просят, печенье. В основном это сухой паек.

Галина Буро, корреспондент:

А вот здесь, как оказалось, самое популярное место в лагере – здесь беженцам дают горячую воду. Они, в свою очередь, устроили импровизированную баню, чтобы наконец-то помыться после леса и быть как люди.