Кочанова: современная женщина – это женщина, которую волнуют все происходящие процессы в мире

Развитие регионов, демографическая безопасность и создание достойных условий для жизни. В преддверии 8 Марта в Год белорусской женщины с работницами жилищно-коммунального хозяйства встретилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в этой сфере трудятся порядка 40 тысяч женщин, и статус этой отрасли должен быть поднят на более высокий уровень.

Такие встречи проходят не протокольно. Каждую из них ждут и к каждой готовятся. Живой диалог единомышленников – это возможность услышать дельный совет, поделиться идеями, высказать предложения. Сегодня в зале – сотрудницы жилищно-коммунального хозяйства. Те, кто обеспечивает комфорт и уют в каждом уголке страны.

Тем интереснее разговор. Наталья Кочанова свой профессиональный путь начинала именно в сфере ЖКХ, отработала в этой системе 20 лет. Но диалог не только о работе. Потому что современную женщину волнует все: от реализации в профессии до безопасности вокруг. Говорили и о том, что сегодня происходит на Ближнем Востоке. Как хрупок мир и как важно защищать свой дом. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Современная женщина – это женщина, которая занимается не просто своим любимым делом или просто делом, которое она выбрала в своей жизни, но это женщина, которую вообще волнуют все происходящие процессы в мире, то, что обеспечивает безопасность и стабильность в нашей стране. И я очень ценю такие встречи. И, конечно, для меня они всегда очень душевные, ответственные.