Кочанова: современная женщина – это женщина, которую волнуют все происходящие процессы в мире
Развитие регионов, демографическая безопасность и создание достойных условий для жизни. В преддверии 8 Марта в Год белорусской женщины с работницами жилищно-коммунального хозяйства встретилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня в этой сфере трудятся порядка 40 тысяч женщин, и статус этой отрасли должен быть поднят на более высокий уровень.
Такие встречи проходят не протокольно. Каждую из них ждут и к каждой готовятся. Живой диалог единомышленников – это возможность услышать дельный совет, поделиться идеями, высказать предложения. Сегодня в зале – сотрудницы жилищно-коммунального хозяйства. Те, кто обеспечивает комфорт и уют в каждом уголке страны.
Тем интереснее разговор. Наталья Кочанова свой профессиональный путь начинала именно в сфере ЖКХ, отработала в этой системе 20 лет. Но диалог не только о работе. Потому что современную женщину волнует все: от реализации в профессии до безопасности вокруг. Говорили и о том, что сегодня происходит на Ближнем Востоке. Как хрупок мир и как важно защищать свой дом.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Современная женщина – это женщина, которая занимается не просто своим любимым делом или просто делом, которое она выбрала в своей жизни, но это женщина, которую вообще волнуют все происходящие процессы в мире, то, что обеспечивает безопасность и стабильность в нашей стране. И я очень ценю такие встречи. И, конечно, для меня они всегда очень душевные, ответственные.
В сфере ЖКХ работает 110 тысяч человек, треть из них – женщины. Начало года для службы стало испытанием: на прочность испытывала непогода. Специалисты и сегодня продолжают трудиться в усиленном режиме. Ведь, по сути, их работа – это основа нашей повседневной жизни, стабильности и уюта, которые мы часто не замечаем, но без которых уже не представляем свой дом.
Наталья Кулакевич, заместитель генерального директора по идеологии и социальным вопросам предприятия «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Все проблемы людей, которые они видят каждый день, они доходят до нас. Мы пытаемся очень оперативно реагировать. Надеюсь, что жители Минска и гости видят наш труд. Наши службы в круглосуточном режиме выполняют работу любой сложности.
И, конечно, на такой встрече не обошлось без наград. Тех, кто десятилетиями создает уют и красоту, сегодня благодарили лично.
Подробности в видео.