Волейболистки «Минчанки-2» проиграли во втором матче финального этапа Молодежной лиги России

Волейболистки «Минчанки-2» проиграли во втором матче на старте финального этапа Молодежной лиги России. Поединки первого круга решающей стадии принимает подмосковное Одинцово, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня наши девушки встречались с казанским «Динамо-Ак Барс-УОР». Эта дуэль, как и накануне, стала хорошей проверкой сил для обеих команд. Оппоненты выдали яркий поединок. Белоруски уступили в первой партии – 27:29, однако оставили за собой два следующих сета – 25:16; 25:23. Четвертый игровой отрезок вновь прошел с преимуществом россиянок. Исход противостояния решился на тай-брейке, там удача оказалась на стороне представительниц Казани – 15:13.

Завтра у волейболисток день отдыха, а в четверг столичный клуб встретится с тульской «Тулицей», которая завершила регулярный чемпионат в качестве лидера. Победителем молодежной лиги станет тот, кто по итогам двухкругового турнира наберет наибольшее количество очков без учета гладкого сезона.