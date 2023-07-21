Москва ответит, даже не сомневайтесь! Вот почему НАТО лучше не бряцать пушками возле наших границ

Новости Беларуси. Развязывание агрессии против Беларуси будет означать агрессию против России. И Москва ответит всеми имеющимися средствами. Об этом заявил 21июля Владимир Путин. Впервые российский лидер озвучил ответ на вопросы в сфере безопасности, которые уже давно ставил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Позиция нашего Президента четкая: Россия должна защищать Беларусь, как саму себя. Ведь наши страны больше, чем просто партнеры. Мы Союзное государство. И ведем единую политику по многим направлениям. В том числе в области обеспечения безопасности.

Военная безопасность для Союзного государства – сегодня тема номер один. Для ее усиления обе страны прилагают максимум усилий. Обновляется вооружение, образцы техники, совершенствуется боевая подготовка. В том числе в рамках региональной группировки войск. Усиливаться и держать порох сухим вынуждает напряженная военно-политическая обстановка по периметру и уже откровенная готовность к агрессии.

Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

На мой взгляд, мы должны совместно с Российской Федерацией обеспечивать на равных условиях и вооружением самым современным, и военной техникой, и боеприпасами. Сейчас идет работа над концепцией безопасности Союзного государства. И все эти вопросы можно отразить и действительно выйти на новый уровень интеграции в военной сфере.

Наш Президент относительно обеспечения безопасности Союзного государства свою позицию озвучивал уже не раз. В условиях постоянно нарастающей угрозы, причем буквально у нас за забором, слова белорусского лидера о гарантиях безопасности для Беларуси абсолютно понятны. И в последнее время звучали часто. На недавнем заседании Высшего госсовета в Москве во время общения с российским коллегой. Говорил об этом Александр Лукашенко и на встрече с министром обороны России. Лукашенко – Шойгу: «Какие нам гарантии безопасности Америка может предоставить? Да никаких!»

И вот сегодня, 21 июля, впервые российский лидер громко и предельно ясно ответил на вопросы, расставив все точки над і. Россия будет защищать Беларусь, как саму себя. Эти слова белорусы, безусловно, ждали. У наших границ уже бряцает натовское оружие, стягиваются войска и военная техника. Но в случае попытки нападения ответ будет жестким и незамедлительным. Это сегодня ясно дал понять российский лидер. «Это очень опасная игра» – Путин предостерег Запад от агрессии в сторону Беларуси.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Президент России Владимир Путин сказал очень важные слова. В случае нападения на Республику Беларусь это будет нападение на Российскую Федерацию. И Россия будет воевать вместе с Беларусью против агрессора, используя все возможности, которые есть у российского государства. Эти слова мы ждали и в Беларуси, и (уверен) в России. Спасибо за них. И Президент Беларуси говорил то же самое: никто никогда не сможет нанести удар по России через Беларусь – в спину. Мы всегда стояли и будем стоять спиной к спине, защищая наши страны. Никто никогда не сможет победить нас военным путем. Польские элиты мечтают о белорусских землях. А Запад пытается собрать нацистскую коалицию вокруг Союзного государства. В их руках удобный инструмент – марионеточные власти Украины. Эксперты не исключают попытку вторжения! Но, переходя красную линию, агрессоры должны быть готовы к непоправимому удару.

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:

Своим заявлением Путин в данном случае в первую очередь снял какие-то сомнения относительно параметров безопасности Союзного государства. И второе, что он четко обозначил красные линии для НАТО, особенно, что касается их телодвижений относительно укрепления левого фланга. И дал понять, что любая попытка срезать белорусский балкон закончиться ампутацией этого фланга вместе с землями, которые когда-то Сталин подарил Польше и Литве.