«Это очень опасная игра» – Путин предостерёг Запад от агрессии в сторону Беларуси

В складывающейся военно-политической обстановке, возрастающем уровне напряженности и угроз вопросы обороны и безопасности Союзного государства приобретают все более серьезный характер. О последствиях возможного посягательства на Беларусь всех, кто рассматривает такой вариант развития событий, предупредил Президент Российской Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развязывание агрессии против Беларуси будет означать агрессию против России – об этом Владимир Путин заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. Не секрет, что планы по оккупации территорий Беларуси вынашивают в том числе наши западные соседи. К границам Союзного государства стягиваются войска и военная техника. В случае попытки нападения ответ будет жестким и незамедлительным. Это ясно дал понять российский лидер.