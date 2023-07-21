«Это очень опасная игра» – Путин предостерёг Запад от агрессии в сторону Беларуси
В складывающейся военно-политической обстановке, возрастающем уровне напряженности и угроз вопросы обороны и безопасности Союзного государства приобретают все более серьезный характер. О последствиях возможного посягательства на Беларусь всех, кто рассматривает такой вариант развития событий, предупредил Президент Российской Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Развязывание агрессии против Беларуси будет означать агрессию против России – об этом Владимир Путин заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. Не секрет, что планы по оккупации территорий Беларуси вынашивают в том числе наши западные соседи. К границам Союзного государства стягиваются войска и военная техника. В случае попытки нападения ответ будет жестким и незамедлительным. Это ясно дал понять российский лидер.
Владимир Путин, Президент России:
Что касается Беларуси, то это часть Союзного государства. И развязывание агрессии против Беларуси будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами. Польские власти, вынашивая свои реваншистские планы, правду своему народу тоже не говорят. А правда заключается в том, что украинского пушечного мяса Западу уже явно не хватает, недостаточно. Поэтому в ход планируют пустить новые расходные материалы: самих поляков, литовцев и далее по списку – всех, кого не жалко. Скажу одно: это очень опасная игра. И авторам подобных планов стоит задуматься о последствиях.
Заявление Путина расставило все точки над «i» в вопросах безопасности Союзного государства, которые не раз поднимал наш Президент. Позиция Александра Лукашенко всегда была четкой и последовательной: защита Беларуси со стороны России должна быть такой же, как если бы Москва защищала свои территории.