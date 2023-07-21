В пресс-службе Лукашенко рассказали, о чём будут говорить президенты России и Беларуси на встрече

Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут личную встречу уже в ближайшие выходные. В предстоящее воскресенье, 23 июля, наш Президент направится с рабочим визитом в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, повестка переговоров определена. К обсуждению готовится широкий круг тем, что уже традиционно для встреч лидеров Беларуси и России. Речь пойдет о вопросах безопасности, экономическом взаимодействии, в центре внимания также реализация союзных программ и совместное противостояние незаконному санкционному давлению.

Кроме того, президенты обменяются мнениями по вопросам международной повестки дня и обсудят ряд других тем. Добавим, эту встречу глава Александр Лукашенко анонсировал в начале этого месяца, во время общения с журналистами зарубежных и белорусских СМИ.