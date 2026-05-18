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Новости по тегу #Волонтеры в Минске

Стажировка в РВЦ – уникальный проект! Рассказываем, как обучают волонтеров оказывать качественную помощь
18 мая 2026 12:45

Стажировка в РВЦ – уникальный проект! Рассказываем, как обучают волонтеров оказывать качественную помощь

Мороз крепчает, а работа кипит – к борьбе со снежной стихией присоединились сотни волонтёров
10 января 2026 16:43

Мороз крепчает, а работа кипит – к борьбе со снежной стихией присоединились сотни волонтёров

Люди с большим сердцем! В Минске наградили победителей и призёров волонтёрских конкурсов
05 декабря 2025 13:55

Люди с большим сердцем! В Минске наградили победителей и призёров волонтёрских конкурсов

Международный день волонтёра! В Беларуси насчитывается более 70 тыс. добровольцев
05 декабря 2025 08:46

Международный день волонтёра! В Беларуси насчитывается более 70 тыс. добровольцев

Минлесхоз: в акции «Дай лесу новае жыццё!» приняли участие 60 тысяч белорусов
15 апреля 2025 06:04

Минлесхоз: в акции «Дай лесу новае жыццё!» приняли участие 60 тысяч белорусов

В Минске дан старт волонтёрскому проекту «В мире армейского спорта»
18 января 2025 19:09

В Минске дан старт волонтёрскому проекту «В мире армейского спорта»

Около 10 тысяч волонтёров БРСМ будут дежурить на избирательных участках
15 января 2025 06:35

Около 10 тысяч волонтёров БРСМ будут дежурить на избирательных участках

Волонтёры акции «В ожидании Рождественских чудес» запустили сайт для благотворительности
08 января 2025 13:58

Волонтёры акции «В ожидании Рождественских чудес» запустили сайт для благотворительности

В Минском районе к марафону добра «Чудеса на Рождество» присоединятся более 600 волонтёров
19 декабря 2024 14:55

В Минском районе к марафону добра «Чудеса на Рождество» присоединятся более 600 волонтёров

Добрые дела от чистого сердца – в мире отмечают Международный день добровольцев
05 декабря 2024 17:33

Добрые дела от чистого сердца – в мире отмечают Международный день добровольцев

25 лет назад в БГУКИ был создан волонтёрский клуб «Слон»
03 декабря 2024 17:52

25 лет назад в БГУКИ был создан волонтёрский клуб «Слон»

Волонтёрские отряды «Доброе сердце» – члены БРСМ помогают пожилым людям подготовиться к зиме
28 октября 2024 14:14

Волонтёрские отряды «Доброе сердце» – члены БРСМ помогают пожилым людям подготовиться к зиме