Новости по тегу #Волонтеры в Минске

В этом году у волонтеров появилась уникальная возможность: пройти обучение, чтобы оказывать помощь качественно и, что самое главное, не навредить.
Субботнее утро, когда столбик термометра замер на отметке ниже минус 10, для волонтерского десанта – самая горячая пора.
Более 150 человек, горящих искренним желанием помогать, собрались в Минске на форуме.
Они приходят на помощь инвалидам, пожилым, сиротам, семьям, которые находятся в социально-опасном положении, а также братьям меньшим.
Благодаря волонтерам лесные культуры созданы на площади почти 5 400 гектаров.
Дворец игровых видов спорта «Уручье» сегодня распахнул двери для воспитанников детских домов и социально-педагогических учреждений.
Во время учебы волонтерам также объяснили, как обращаться со средствами реабилитации малоподвижных людей.
В 2025 году ребята направили волонтерам более 500 пожеланий, а неравнодушные белорусы постарались, чтобы все они сбылись.
Волонтеры будут собирать подарочные наборы для ребят, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Присоединиться к марафону может каждый. А направлять на «добрые инициативы» будут активисты БРСМ.
Забота о других – особый смысл жизни. Сегодня во всем мире отмечают Международный день добровольцев. В Беларуси это движение очень популярно. И с каждым годом число его участников неуклонно растет.
Инклюзивные концерты и шоу-программы, авторские проекты, праздники в больницах и РНПЦ, домах-интернатах, центрах соцобслуживания. А еще – профориентационные и зоозащитные программы. Все это – волонтерский клуб под названием «Слон».
На территории Клецкого района действует 18 волонтерских отрядов «Доброе сердце». Их участники организуют трудовые десанты. Внимание уделят каждому.
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