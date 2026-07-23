На Сицилии введен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных пожаров. Несмотря на усилия спасателей, взять стихию под контроль пока не удается. Усложняют ситуацию сильный ветер и аномальная жара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя оставило после себя сотни гектаров выжженной земли и продолжает распространяться дальше. Горят фермерские поля и оливковые рощи. Огонь вплотную подобрался к жилым кварталам городов, включая Палермо, который остался на несколько часов без электричества. Закрыты основные шоссе. Из-за пожара власти эвакуировали более сотни жителей одного из районов Санто-Стефано-Квисквина.

Пламя било по стенам. Мы чувствовали себя беспомощными. Мы пытались помочь друг другу, используя шланги и все, что попадалось под руку. Никто нам не помогал, никто. Но мы живы, вот что важно. Важно то, что мы выжили.

Особую тревогу властей вызывает тот факт, что огонь может достичь склада медицинского кислорода и фабрики фейерверков.