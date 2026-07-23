Прямой эфир

На Сицилии введен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных пожаров

23 июля 2026 07:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На Сицилии введен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных пожаров. Несмотря на усилия спасателей, взять стихию под контроль пока не удается. Усложняют ситуацию сильный ветер и аномальная жара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Сицилии введен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных пожаров-2

Пламя оставило после себя сотни гектаров выжженной земли и продолжает распространяться дальше. Горят фермерские поля и оливковые рощи. Огонь вплотную подобрался к жилым кварталам городов, включая Палермо, который остался на несколько часов без электричества. Закрыты основные шоссе. Из-за пожара власти эвакуировали более сотни жителей одного из районов Санто-Стефано-Квисквина.

На Сицилии введен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных пожаров-4

Пламя било по стенам. Мы чувствовали себя беспомощными. Мы пытались помочь друг другу, используя шланги и все, что попадалось под руку. Никто нам не помогал, никто. Но мы живы, вот что важно. Важно то, что мы выжили.

Особую тревогу властей вызывает тот факт, что огонь может достичь склада медицинского кислорода и фабрики фейерверков.

# Италия

Другие новости рубрики

Все новости
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет в размере 1,15 трлн долларов
23 июля 2026 07:37

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет в размере 1,15 трлн долларов

Во Франции бушует крупный лесной пожар – эвакуированы около 5 тыс. человек
23 июля 2026 07:15

Во Франции бушует крупный лесной пожар – эвакуированы около 5 тыс. человек

Марокко создает новый цифровой коридор для выхода местного бизнеса на международные рынки
23 июля 2026 06:59

Марокко создает новый цифровой коридор для выхода местного бизнеса на международные рынки