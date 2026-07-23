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Палата представителей США одобрила оборонный бюджет в размере 1,15 трлн долларов

23 июля 2026 07:37
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Палата представителей США с небольшим перевесом голосов поддержала проект оборонного бюджета на 2027 год. Сумма – более триллиона долларов. Еще 73 миллиарда выделят дополнительно Пентагону на финансирование военных действий против Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет в размере 1,15 трлн долларов-2

Остальные средства должны быть потрачены на разработки и приобретение передовых систем вооружения и развитие американской оборонной промышленности. Для этого администрация Белого дома просила Конгресс США увеличить военный бюджет до 1,5 триллиона долларов. Обсуждение законопроекта проходило довольно тяжело. Демократы выступили против увеличения военных расходов, так как из-за этого было сокращено финансирование многих социальных программ. Теперь проекту оборонного бюджета предстоит пройти рассмотрение в Сенате США, в случае его одобрения, документ поступит на подпись Президенту США. 

# США

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