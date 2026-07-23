Марокко создает новый цифровой коридор для выхода местного бизнеса на международные рынки. Страна запускает национальную В2В-платформу электронной торговли, которая должна напрямую соединить экспортеров с зарубежными покупателями и снизить зависимость от посредников. Ресурс ориентирован на малый и средний бизнес, а также кооперативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты отмечают: усиление конкуренции способно улучшить качество продукции, снизить цены и расширить выбор для потребителей. К 2027 году планируется объединить около тысячи марокканских экспортеров и получить более четырех миллиардов долларов дополнительной экспортной выручки. Это происходит на фоне стремительного роста глобального В2В-рынка, который сейчас оценивается в 28 миллиардов и может превысить 105 миллиардов долларов к 2033-му.

Омар Хеджира, госсекретарь по внешней торговле Марокко:

Платформа позволит микропредприятиям, малому и среднему бизнесу, а также кооперативам выходить на глобальные рынки напрямую – без участия в выставках и без посредников.

Новый цифровой коридор должен стать ключевым инструментом для расширения марокканского экспорта и интеграции местных компаний в глобальную цифровую экономику.