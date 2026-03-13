Новости по тегу #снег

Осадки вызвали холодные воздушные массы из Атлантики и Средиземного моря.
В период выпадения обильных осадков привлекалась техника подрядных организаций, доходило до 1200.
Для зимы характерными являются два основных направления, как обеспечение бесперебойного оказания услуг отопления и водоснабжения. Расчистка тротуаров, лестниц, посыпка реагентами.
Помимо кровель, коммунальщики ведут активную уборку придомовых территорий. Уже расчищено 44 тысячи квадратных метров.
В Минске для уборки снега задействованы 1,5 тысячи работников ЖЭУ и 159 единиц спецтехники.
В Витебске на расчистке с самого утра около 400 специализированных машин. Еще 900 человек трудятся вручную.
Открыты горячие линии БРСМ, куда может обратиться каждый.
На смену циклона «Леони» наступает новый – «Даниэль» с сильными порывами ветра и устойчивым морозом.
«Леони» вскоре покидает Беларусь, однако эта среда добавила хлопот и коммунальщикам, и обычным людям по всей стране.
Для борьбы с последствиями непогоды задействовали свыше 215 единиц техники и 420 человек.
В Минске ведется оперативная уборка крыш и балконов жилых домов от сосулек, наледи и снежных навесов. Только за день в столице приведены в порядок кровли более 100 домов.
Для оперативной расчистки дорог задействована вся техника.
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