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Новости по тегу #снег

На севере пустыни Сахара выпал снег
13 марта 2026 06:02

На севере пустыни Сахара выпал снег

Задействовано более 1000 единиц техники – как дорожники устраняют последствия снегопадов в Минске
09 февраля 2026 14:23

Задействовано более 1000 единиц техники – как дорожники устраняют последствия снегопадов в Минске

«Контроль за безопасностью во дворах» – как минские коммунальщики справились с холодами и снегопадами
09 февраля 2026 14:18

«Контроль за безопасностью во дворах» – как минские коммунальщики справились с холодами и снегопадами

В Логойском районе от снега и наледи очищают более 370 домов
09 февраля 2026 14:02

В Логойском районе от снега и наледи очищают более 370 домов

Минск опять замело. Как столица справляется со снежным ударом
07 февраля 2026 17:05

Минск опять замело. Как столица справляется со снежным ударом

Снежный марафон продолжается. Как регионы Беларуси справляются с очередным ударом зимы?
06 февраля 2026 19:21

Снежный марафон продолжается. Как регионы Беларуси справляются с очередным ударом зимы?

Толока – это по-белорусски! Активисты БРСМ помогают коммунальным службам в уборке снега
29 января 2026 19:35

Толока – это по-белорусски! Активисты БРСМ помогают коммунальным службам в уборке снега

Задействовано более 200 единиц техники – ЖКХ продолжает устранять снежные последствия «Леони»
29 января 2026 14:15

Задействовано более 200 единиц техники – ЖКХ продолжает устранять снежные последствия «Леони»

Даём отпор циклону «Леони» – службы в регионах трудятся в усиленном режиме
28 января 2026 17:04

Даём отпор циклону «Леони» – службы в регионах трудятся в усиленном режиме

ЖКХ Минской области устраняют последствия циклона «Леони»
28 января 2026 13:53

ЖКХ Минской области устраняют последствия циклона «Леони»

В Минске проводят оперативную уборку кровель от снега и наледи
23 января 2026 18:22

В Минске проводят оперативную уборку кровель от снега и наледи

В Минской области предприятия ЖКХ расчистили почти 2 тыс. километров дорог
20 января 2026 14:10

В Минской области предприятия ЖКХ расчистили почти 2 тыс. километров дорог