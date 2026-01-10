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Жители Гомельской области вышли на «снежный» субботник

10 января 2026 12:15
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Жители Гомельской области вышли на «снежный» субботник-1

У работников ЖКХ и дорожников Гомельской области сегодня тысячи помощников. С самого утра жители региона вышли на субботник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отвыкшие от сугробов белорусы, за дело взялись с энтузиазмом. Инвентарем обеспечили всех. В первую очередь, снежный десант отправился расчищать подъезды к социально значимым объектам – школам и больницам. Работали и на территории детского пансионата, расположенного на окраине Гомеля. За несколько часов расчистили все пешеходные дорожки ведущие к корпусам.

Жители Гомельской области вышли на «снежный» субботник-3

Валентина Ханчевская, заместитель директора по воспитательной работе Гомельского детского социального пансионата «Счастливые улыбки»:
Мы очень признательны, конечно. Огромная благодарность тем, кто сегодня поучаствовал, помог нам в уборке территории. Помощь никогда не бывает лишней. 

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
Обеспечить нормальный доступ к социальным учреждениям, стоянки возле них, работа остановочных пунктов, тротуаров, чтобы все работало в штатном режиме, так как оно есть.

Жители Гомельской области вышли на «снежный» субботник-6

Студенты и преподаватели гомельских вузов определили для себя другие снежные локации. Они приводили в порядок остановки и пешеходные переходы в центральном районе города. Руководил этой группой волонтеров олимпийский чемпион. Дзюдоисту Игорю Макарову бороться не привыкать. Только на этот раз вместо ковра – снежный настил.

Игорь Макаров, олимпийский чемпион (дзюдо):
У меня сегодня соревнования тут у детей. Народу надо помогать, мы же тут все вместе.

Жители Гомельской области вышли на «снежный» субботник-9

Сергей Хахомов, ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины:
Это наш не первый выход. И даже без объявления субботника наши работники, наши студенты, они в эти дни непогоды ежедневно выходили и расчищали.

Только в Гомеле к субботнику присоединились около 150 предприятий и 9 тысяч человек.

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