Жители Гомельской области вышли на «снежный» субботник

У работников ЖКХ и дорожников Гомельской области сегодня тысячи помощников. С самого утра жители региона вышли на субботник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отвыкшие от сугробов белорусы, за дело взялись с энтузиазмом. Инвентарем обеспечили всех. В первую очередь, снежный десант отправился расчищать подъезды к социально значимым объектам – школам и больницам. Работали и на территории детского пансионата, расположенного на окраине Гомеля. За несколько часов расчистили все пешеходные дорожки ведущие к корпусам.

Валентина Ханчевская, заместитель директора по воспитательной работе Гомельского детского социального пансионата «Счастливые улыбки»:

Мы очень признательны, конечно. Огромная благодарность тем, кто сегодня поучаствовал, помог нам в уборке территории. Помощь никогда не бывает лишней.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

Обеспечить нормальный доступ к социальным учреждениям, стоянки возле них, работа остановочных пунктов, тротуаров, чтобы все работало в штатном режиме, так как оно есть.

Студенты и преподаватели гомельских вузов определили для себя другие снежные локации. Они приводили в порядок остановки и пешеходные переходы в центральном районе города. Руководил этой группой волонтеров олимпийский чемпион. Дзюдоисту Игорю Макарову бороться не привыкать. Только на этот раз вместо ковра – снежный настил.

Игорь Макаров, олимпийский чемпион (дзюдо):

У меня сегодня соревнования тут у детей. Народу надо помогать, мы же тут все вместе.