Музыкальная премьера – певица и блогер Лиза Вертинская представила клип на песню «Закрою на замок»
Лучшее лекарство от хандры – это классная музыка и правильный ритм. Особенно если эта песня буквально создана для того, чтобы поселиться в ваших наушниках на все лето. У нас в студии громкая музыкальная премьера – песня и клип, которые заряжены искренними чувствами, настоящей дружбой и потрясающим настроением. О том, как рождалась эта визуальная история и где юные таланты ищут свое вдохновение, поговорили с автором этой песни.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Лиза Вертинская, певица, блогер.
Александра Каштанова, ведущая:
Расскажи про свой новый трек, с которым ты сегодня пришла.
Лиза Вертинская, певица, блогер:
Суть песни – то, что девочка бегала за мальчиком, но мальчик ее отшил. Девочка закрыла свое сердце на замок. Не надо переживать из-за этого, просто не обращайте внимания. Должен, наоборот, он бегать за вами.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Кто придумал идею клипа?
Лиза Вертинская:
У меня есть продюсер Иван Здонюк. Мы с ним планировали снять клип на эту песню. Были балет моей подружки и мальчик Захар, который меня поддержал. Начали мы с ним дружить хорошо очень. Мы катались на аттракционах, играли в игры. У нас получился бомбический просто клип.
Подробности в видео.