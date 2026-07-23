Музыкальная премьера – певица и блогер Лиза Вертинская представила клип на песню «Закрою на замок»

Лучшее лекарство от хандры – это классная музыка и правильный ритм. Особенно если эта песня буквально создана для того, чтобы поселиться в ваших наушниках на все лето. У нас в студии громкая музыкальная премьера – песня и клип, которые заряжены искренними чувствами, настоящей дружбой и потрясающим настроением. О том, как рождалась эта визуальная история и где юные таланты ищут свое вдохновение, поговорили с автором этой песни.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Лиза Вертинская, певица, блогер.

Александра Каштанова, ведущая:

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