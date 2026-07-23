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Во Франции бушует крупный лесной пожар – эвакуированы около 5 тыс. человек

23 июля 2026 07:15
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На юго-западе Франции бушует крупный лесной пожар: из-за жаркой и сухой погоды густой дым накрыл часть департамента Жиронда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции бушует крупный лесной пожар – эвакуированы около 5 тыс. человек-2

Кадры с дрона зафиксировали столбы дыма за коммуной Сент-Элен – огонь охватил лесные массивы в районе Соммо вблизи Лакано. Накануне власти эвакуировали около пяти тысяч человек и перенаправили транспортный поток дальше от популярных пляжей в опасной зоне. Пламя повредило 900 гектаров территории. По данным метеослужбы, риск новых возгораний остается крайне высоким.

# Новости Франции # Пожар

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