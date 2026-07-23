7 профилакториев для содержания молодняка строят в Любанском районе

Масштабная работа по модернизации в сельскохозяйственной сфере проходит в Беларуси по поручению главы государства. Так, в Любанском районе строят семь профилакториев для содержания молодняка. Объекты планируют ввести в эксплуатацию уже в 2026 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все помещения строят по единому утвержденному образцу. Но, главное – комплектация. Новый профилакторий – это целый комплекс со всем необходимым оборудованием и оптимальным микроклиматом. Один из таких объектов появится в хозяйстве имени Шаплыко. Он будет рассчитан на 150 голов.

Андрей Габа, директор сельхозпредприятия «Имени К.И. Шаплыко»: В нашем хозяйстве сегодня два строится профилактория. Одновременно идет строительство комплекса, и мы уже в рамках строительства комплекса запланировали еще один профилакторий. Технологично, воздухообмен шикарный. Будут соблюдаться все технологические процессы, связанные с кормлением, поением, содержанием молодняка.

Жанна Алишевич, первый заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Любанского райисполкома:

На всей территории Любанского района, в рамках указа Президента Республики Беларусь, строится 7 профилакторий, которые уже к августу будут готовы принять в свои помещения 1150 голов. Чтобы мы могли создать, в первую очередь, комфортные условия выращивания молодняка, крупного рогатого скота. И как залог – это будущая хорошая продуктивность и продовольственная безопасность нашей страны.

Всего в Минской области возводят 111 профилакториев. Такой шаг призван улучшить условия выращивания телят, повысить сохранность поголовья и добиться стабильных привесов.