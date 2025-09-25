Лукашенко на атомном форуме: «У России сегодня нет секретов в самой секретной отрасли»

Начинаем сегодня с темы, которая, безусловно, будет задавать мировые тренды не просто на ближайшие годы – на многие десятилетия. И в этом смысле Глобальный атомный форум в Москве, в котором принимает участие и Александр Лукашенко, в полной мере оправдывает свое название, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот международный форум, в котором участвуют представители более ста стран, проводится впервые и приурочен к 80-летию атомной промышленности России – нашего главного союзника и партнера в этой особенной отрасли. И именно на этом акцентировал внимание наш Президент, отметив, что «в непростые времена именно Россия раскрыла для нас самую закрытую область».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, в какой ситуации находится Россия, мы в том числе. Что только о нас сегодня не пишут, не говорят. Обзывают нас разными словами. И агрессоры мы, и соагрессоры. Что греха таить, у России, как и у всех других стран, которые здесь присутствуют, проблем предостаточно. Тем не менее мы о чем сегодня говорим? Мы что, говорим сегодня о войне, о военных проблемах? Нет. А с подачи той же России, у которой немало проблем, мы говорим о мирном атоме. Мы собрались на форуме, где Россия делится своим опытом. Назовите другие страны, которые обладают подобными технологиями, которые бы вот так открыто и честно заявили: приходите и смотрите. Самые передовые технологии.
Так в открытую в сложные времена заявить о том, что «приходите, мы будем с вами сотрудничать и вас научим» – такой страны я не знаю. У России сегодня нет секретов в самой секретной отрасли. Я это говорю не потому, что это старший брат, как я часто в шутку говорю, не потому, что мы друзья с Владимиром Владимировичем. Попробуйте опровергнуть мой тезис. В сложные времена Россия открывает нам самую секретную сферу. И больше всего это продемонстрировано было в Беларуси. Станций построено много атомных. Россия построила, наверное, больше, чем кто-либо. И построит еще немало ядерных блоков. Но чтобы прийти в другую страну и сказать: «Вот вам кредит, мы вам построим самую современную станцию, да еще с вашими строителями»… Мы вместе создали атомную станцию, реализовав самый продвинутый проект. Мы создали самую современную (я этим горжусь), самую красивую атомную станцию.
«Надо доводить товарооборот до серьезных объемов» – Лукашенко провел встречу с премьером Эфиопии.