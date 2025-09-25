Лукашенко на атомном форуме: «У России сегодня нет секретов в самой секретной отрасли»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, в какой ситуации находится Россия, мы в том числе. Что только о нас сегодня не пишут, не говорят. Обзывают нас разными словами. И агрессоры мы, и соагрессоры. Что греха таить, у России, как и у всех других стран, которые здесь присутствуют, проблем предостаточно. Тем не менее мы о чем сегодня говорим? Мы что, говорим сегодня о войне, о военных проблемах? Нет. А с подачи той же России, у которой немало проблем, мы говорим о мирном атоме. Мы собрались на форуме, где Россия делится своим опытом. Назовите другие страны, которые обладают подобными технологиями, которые бы вот так открыто и честно заявили: приходите и смотрите. Самые передовые технологии.

Так в открытую в сложные времена заявить о том, что «приходите, мы будем с вами сотрудничать и вас научим» – такой страны я не знаю. У России сегодня нет секретов в самой секретной отрасли. Я это говорю не потому, что это старший брат, как я часто в шутку говорю, не потому, что мы друзья с Владимиром Владимировичем. Попробуйте опровергнуть мой тезис. В сложные времена Россия открывает нам самую секретную сферу. И больше всего это продемонстрировано было в Беларуси. Станций построено много атомных. Россия построила, наверное, больше, чем кто-либо. И построит еще немало ядерных блоков. Но чтобы прийти в другую страну и сказать: «Вот вам кредит, мы вам построим самую современную станцию, да еще с вашими строителями»… Мы вместе создали атомную станцию, реализовав самый продвинутый проект. Мы создали самую современную (я этим горжусь), самую красивую атомную станцию.