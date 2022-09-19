«Момент, который нужно увековечить и сохранить». Как популяризируют День народного единства среди молодёжи?

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Пожалуй, нет. У нас есть много аспектов, которые праздник подчеркивают. Это и культурная составляющая, и то, чем живет, какую политику проводит наше государство. Молодежь прекрасно видит наше современное государство, ту сильную социальную политику, которую проводит Президент, и какие есть возможности у нашей молодежи, потому что институт, университет сегодня – это не просто место, где ты пришел, получил знания по выбранной специальности. Это социальный институт, где ты получаешь навыки, компетенции, способности, которые тебе позволят двигаться дальше. Талантливую молодежь поддерживают, видят, и молодежь понимает, что праздники, которые есть в нашей истории, в нашем календаре, и в целом происходят актуальные события – они преподносятся не так, как это кому-то выгодно. Где-то вызов, где-то момент, который нужно увековечить и сохранить. Потому что есть сегодня молодежь, которая подрастающая, а есть современная, которая уже может как-то влиять. И то, что молодежь может влиять – это хороший пример того, что молодежь имеет возможность, чтобы показать свой голос, свое влияние, органы, структуры, чтобы расширять и ретранслировать определенную политику.

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