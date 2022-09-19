«Мы сами поедем, вот и всё». В регионах тоже будет отмечаться День народного единства?

Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу « По существу » в прямом эфире на СТВ.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

А давайте о праздничном. Возвращаясь к «Минск-Арене», что мы все про негатив? Праздник, а мы все про негатив. Какие все люди праздничные были, улыбались, насколько там приятно было. Люди с регионов, погода не очень хорошая была, дождь был, ветер. А я смотрел со стороны, я встал и смотрю, как люди идут. Такие радостные, с улыбкой на лице, с флагами. А потом кто-то скажет, что это не праздник. Люди ехали с регионов по несколько часов. Они действительно ехали на праздник. Ради этих людей хочется жить и творить. Когда смотришь на эти улыбки, понимаешь: все, что мы говорим в этой студии, – это правда. И не надо бояться.

Алена Сырова, СТВ:

А сколько тех, о ком мы говорили, людей труда мечтали попасть в «Минск-Арену», но, к сожалению, не смогли там оказаться.

Олег Гайдукевич:

Значит, мы приедем к ним.

Алена Сырова:

Такие праздники, чувство сопричастности у них тоже должно быть. Вы меня перебиваете на каждом моем слове.

Олег Гайдукевич:

Я вас не перебиваю, я просто поддерживаю вас, объясняю, что мы будем делать. Мы сами поедем, вот и все. И это не шутка.

Алена Сырова:

Будем надеяться.