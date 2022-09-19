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«Мы сами поедем, вот и всё». В регионах тоже будет отмечаться День народного единства?

19 сентября 2022 20:20
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Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ.  

«Мы сами поедем, вот и всё». В регионах тоже будет отмечаться День народного единства?-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:   
А давайте о праздничном. Возвращаясь к «Минск-Арене», что мы все про негатив? Праздник, а мы все про негатив. Какие все люди праздничные были, улыбались, насколько там приятно было. Люди с регионов, погода не очень хорошая была, дождь был, ветер. А я смотрел со стороны, я встал и смотрю, как люди идут. Такие радостные, с улыбкой на лице, с флагами. А потом кто-то скажет, что это не праздник. Люди ехали с регионов по несколько часов. Они действительно ехали на праздник. Ради этих людей хочется жить и творить. Когда смотришь на эти улыбки, понимаешь: все, что мы говорим в этой студии, – это правда. И не надо бояться.  

Алена Сырова, СТВ:  
А сколько тех, о ком мы говорили, людей труда мечтали попасть в «Минск-Арену», но, к сожалению, не смогли там оказаться.  

Олег Гайдукевич:  
Значит, мы приедем к ним.  

Алена Сырова:  
Такие праздники, чувство сопричастности у них тоже должно быть. Вы меня перебиваете на каждом моем слове.  

Олег Гайдукевич:  
Я вас не перебиваю, я просто поддерживаю вас, объясняю, что мы будем делать. Мы сами поедем, вот и все. И это не шутка.  

Алена Сырова:  
Будем надеяться.  

«Мы сами поедем, вот и всё». В регионах тоже будет отмечаться День народного единства?-4

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:  
Это поистине историческое событие, мы все стали частью этой большой истории. Стояли у истоков этого праздника. И это мероприятие, такие праздники, празднование Дня народного единства будут продолжаться еще не одно десятилетие, если мы так допустим, если мы станем на защиту наших интересов. И то, где мы были с вами 17 числа… Это поистине исторический момент с нашим Президентом, который показал нашу силу, наше единство.  

Олег Гайдукевич:  
И сравните с прошлым годом.  

Никита Рачиловский:  
Гимн вместе с браслетами. Это поистине было символично.  

Олег Гайдукевич:  
Я скажу, что в прошлый год, конечно, раскачка была, только ввели праздник. Небо и земля. Мы за год сколько сделали к этому празднику.  

Алена Сырова:  
Кстати, о браслетах, которые раскрасили «Минск-Арену» в цвета государственного флага. Несколько программ назад БРСМ нам обещал, что за несколько дней до 17 сентября будут раздавать эти ленты «За Беларусь». Но что-то как-то на улицах не видела. Не хватает объединяющих символов, согласитесь. Может, как-то уже в следующем году это учтется.  

«Мы сами поедем, вот и всё». В регионах тоже будет отмечаться День народного единства?-7

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Я вам честно скажу, я работал в БРСМ долгое время, мы неоднократно проводили такие акции, раздавали ленточки. Они просто за полчаса разлетались. Сколько бы мы не заготовили, полчаса – и ничего нет. Поэтому белорусы едины. Были, есть и будем. И победим!  

Олег Гайдукевич:  
И будем едины. И никто нас не расколет. Никто.  

Сергей Клишевич:  
Только вместе и только вперед!  

Алена Сырова:  
Главное, мне кажется, – то, что мы наконец стали себя адекватно оценивать что ли. Свои и болезненные исторические периоды (и далекие, и недавние), свои счастливые периоды. И главное, наверное, что мы понимаем, что ценнее нас самих у нас никого нет. И к этому относимся должным образом.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
У нас сейчас троя празднования: 9 Мая, 3 июля и 17 сентября. Это те праздники, на которых можно, собственно говоря, судить о стойкости государства. Не хватает еще одного – 1 января. В 1919-м году возник БССР.  

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# День народного единства # общество # Олег Гайдукевич # Алена Сырова # Никита Рачиловский # Сергей Клишевич # Кирилл Казаков # Фотофакт

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