Молодёжный фестиваль, премьера музпроекта и салют. Узнали, что интересного подготовили ко Дню города в Минске

Валерия Яскевич, корреспондент:

Популярные артисты, спортивные развлечения, праздничный фейерверк и не только. Совсем скоро столица с размахом отпразднует день рождения. Атмосфера праздника будет царить в городе с самого утра.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Все начнется в 11:00 с возложения на стеле «Минск – город-герой», а дальше будут работать несколько локаций. В парке Победы соревнования, за Дворцом спорта, на зеленой зоне развернется площадка «Мінск старажытны». Зрители и участники праздника окунутся в различные эпохи и ключевые события 956-летней истории Минска.

Виталий Брель:

С 12:00 до 18:00 пройдет день олимпийский. Будут разыграны замечательные призы. Ну и, конечно же, Верхний город – с 12:00 до 17:00 будет представлено порядка 20 национальных культур. Зрелищные театральные представления, выступление артистов Белгосцирка и масштабная развлекательная программа.

Дмитрий Сергейчук, главный режиссер мероприятий в рамках Дня города Минска:

Впервые будет проведен в городе Минске фестиваль талантливой молодежи «Открытие». В этой программе будут представлены молодые, малоизвестные, но очень талантливые представители белорусского шоу-бизнеса.

Дорогу молодым! На одной сцене соберутся юные дарования со всех уголков Беларуси. А вот на районных локациях зажгут уже известные звезды эстрады. Дмитрий Сергейчук:

В «Звездном десанте» мы организовали участие заслуженных артистов Республики Беларусь: Александр Солодуха, также будет певица, телеведущая Александра Гайдук, заслуженная артистка Республики Беларусь Жанет. И это далеко не все сюрпризы.

Дмитрий Сергейчук:

С 18:00 стартует очень интересный музыкальный проект, который называется «Мінская музычная спадчына». Коллекция, где мы собрали все наши известные белорусские эстрадные песни. Далее у нас впервые на площадке Дворца спорта пройдет основное мероприятие к празднованию Дню города – это «Минчанин 2023 года». Церемония в этом году отличается от прошлой тем, что мы усиливаем режиссерскими приемами и фишками выходы номинантов самих на сцену.

Почетного звания будут удостоены 13 лауреатов из разных отраслей. Ну и по традиции фейерверк раскрасит небо над сквером «Старостинская Слобода». Дорогие минчане, принимайте первые поздравления от столичных гостей.