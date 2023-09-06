Молодёжный фестиваль, премьера музпроекта и салют. Узнали, что интересного подготовили ко Дню города в Минске

Валерия Яскевич, корреспондент:
Популярные артисты, спортивные развлечения, праздничный фейерверк и не только. Совсем скоро столица с размахом отпразднует день рождения. Атмосфера праздника будет царить в городе с самого утра.
Валерия Яскевич, корреспондент:
Популярные артисты, спортивные развлечения, праздничный фейерверк и не только. Совсем скоро столица с размахом отпразднует день рождения. Атмосфера праздника будет царить в городе с самого утра.
Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Все начнется в 11:00 с возложения на стеле «Минск – город-герой», а дальше будут работать несколько локаций. В парке Победы соревнования, за Дворцом спорта, на зеленой зоне развернется площадка «Мінск старажытны».
Зрители и участники праздника окунутся в различные эпохи и ключевые события 956-летней истории Минска.
Виталий Брель:
С 12:00 до 18:00 пройдет день олимпийский. Будут разыграны замечательные призы. Ну и, конечно же, Верхний город – с 12:00 до 17:00 будет представлено порядка 20 национальных культур.
Зрелищные театральные представления, выступление артистов Белгосцирка и масштабная развлекательная программа.
Дмитрий Сергейчук, главный режиссер мероприятий в рамках Дня города Минска:
Впервые будет проведен в городе Минске фестиваль талантливой молодежи «Открытие». В этой программе будут представлены молодые, малоизвестные, но очень талантливые представители белорусского шоу-бизнеса.
Дорогу молодым! На одной сцене соберутся юные дарования со всех уголков Беларуси. А вот на районных локациях зажгут уже известные звезды эстрады.
Дмитрий Сергейчук:
В «Звездном десанте» мы организовали участие заслуженных артистов Республики Беларусь: Александр Солодуха, также будет певица, телеведущая Александра Гайдук, заслуженная артистка Республики Беларусь Жанет.
И это далеко не все сюрпризы.
Дмитрий Сергейчук:
С 18:00 стартует очень интересный музыкальный проект, который называется «Мінская музычная спадчына». Коллекция, где мы собрали все наши известные белорусские эстрадные песни. Далее у нас впервые на площадке Дворца спорта пройдет основное мероприятие к празднованию Дню города – это «Минчанин 2023 года». Церемония в этом году отличается от прошлой тем, что мы усиливаем режиссерскими приемами и фишками выходы номинантов самих на сцену.
Почетного звания будут удостоены 13 лауреатов из разных отраслей. Ну и по традиции фейерверк раскрасит небо над сквером «Старостинская Слобода». Дорогие минчане, принимайте первые поздравления от столичных гостей.
Узнали, что у вас намечается такой праздник, торжество. Хотим вам пожелать, чтобы ваш город процветал, чтобы рос, развивался. Мы довольны, город у вас красивый.
Хочу пожелать счастья всем минчанам, здоровья, долгих лет жизни и всего самого наилучшего.
Присоединяемся и желаем всем прекрасно провести время на предстоящем празднике. Ведь организаторы постарались сделать все, чтобы минчане и гости столицы получили максимум положительных эмоций.
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