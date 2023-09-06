Марафон «17 граней единства» стартует в Дзержинске. Участники побывают в 17 городах страны
Новости Беларуси. «17 граней единства»: общественно-политический марафон ко Дню народного единства стартует 6 сентября в Дзержинске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его название созвучно с датой праздника, который отмечается 17 сентября. А пройдет он в 17 городах Беларуси. Участники побывают в каждом регионе страны.
Народное единство – первое условие суверенитета и независимости. Об этом говорил Александр Лукашенко в конце марта, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и парламенту.
Объединиться в поиске ответов на самые главные вопросы, услышать и дать возможность высказаться тем, кто неравнодушен к судьбе страны, – задача общественно-политического марафона. Идеология белорусской государственности, задачи политических партий, вызовы и угрозы стабильности и суверенитету, достижения суверенной Беларуси – тем актуальной повестки достаточно.
Спикерами марафона станут активисты партии «Белая Русь» и одноименной общественной организации. А принять участие в нем могут все желающие. Объединяет нас возможность жить в согласии и стабильности, спокойно развиваться в своей стране.