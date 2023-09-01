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Спортивные квесты, соревнования пожарных и Минский полумарафон. Столица готовится отметить День города

01 сентября 2023 13:53
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Новости Беларуси. «Сэрца Беларусі – мой родны Мінск». Под таким девизом в этом году пройдут торжества в честь дня рождения белорусской столицы. 9 и 10 сентября город зазвучит праздничными нотами и соберет тысячи гостей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Спортивные квесты, соревнования пожарных и Минский полумарафон. Столица готовится отметить День города-1

Столичные улицы уже вовсю напоминают о приближении праздника. Практически готово оформление трех основных локаций для массовых гуляний. Так, в Верхнем городе ярче стали колонны городской ратуши. В День города здесь соберутся представители разных национальностей и познакомят белорусов со своими традициями. Преобразился обелиск «Минск – город-герой». Украсили и площадку у Дворца спорта, которая станет основным местом притяжения. До праздника на городских улицах еще появятся новые арт-объекты.

Спортивные квесты, соревнования пожарных и Минский полумарафон. Столица готовится отметить День города-4

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна государственного предприятия «Минскреклама»:
В этом году в основу графики мы положили силуэты самых знаковых, самых известных зданий нашего города, которые являются достопримечательностью нашей столицы. И это силуэтное решение выглядит и современно, и графично, и ярко. Разноцветный, яркий праздничный фон дополняет картинку, и вкупе получается очень интересное, нарядное праздничное оформление всех локаций.

Спортивные квесты, соревнования пожарных и Минский полумарафон. Столица готовится отметить День города-7

В насыщенной двухдневной программе Дня города – развлечения на любой вкус. От зрелищных соревнований пожарных до спортивных квестов и музейных акций. Ярким акцентом субботы станет салют. А в воскресенье любителей активного отдыха соберет юбилейный Минский полумарафон. И это далеко не все, что подготовили для жителей и гостей столицы. К слову, ожидают в Минске и зарубежных партнеров, которым представят экономический потенциал города.

# День города в Минске # общество # Татьяна Бугоркова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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