Спортивные квесты, соревнования пожарных и Минский полумарафон. Столица готовится отметить День города

Новости Беларуси. «Сэрца Беларусі – мой родны Мінск». Под таким девизом в этом году пройдут торжества в честь дня рождения белорусской столицы. 9 и 10 сентября город зазвучит праздничными нотами и соберет тысячи гостей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Столичные улицы уже вовсю напоминают о приближении праздника. Практически готово оформление трех основных локаций для массовых гуляний. Так, в Верхнем городе ярче стали колонны городской ратуши. В День города здесь соберутся представители разных национальностей и познакомят белорусов со своими традициями. Преобразился обелиск «Минск – город-герой». Украсили и площадку у Дворца спорта, которая станет основным местом притяжения. До праздника на городских улицах еще появятся новые арт-объекты.

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна государственного предприятия «Минскреклама»:

В этом году в основу графики мы положили силуэты самых знаковых, самых известных зданий нашего города, которые являются достопримечательностью нашей столицы. И это силуэтное решение выглядит и современно, и графично, и ярко. Разноцветный, яркий праздничный фон дополняет картинку, и вкупе получается очень интересное, нарядное праздничное оформление всех локаций.