«Мать – инвалид первой группы. Не могу оставить её одну». К кому комиссии на референдуме выезжают на дом?

Новости Беларуси. Выбирают будущее Беларуси и в самых отдаленных уголках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участковые комиссии с урнами направляются в глубинку, чтобы в референдуме принял участие каждый, кто обладает правом голоса. В списках участка № 18 Ветковского района – 293 человека. Это жители четырех населенных пунктов. Там досрочно проголосовало уже более половины жителей.

В поселке под звучным названием Память в волеизъявителях всего два человека – Дмитрий Игнатенко и его мать. Пелагее Ермолаевне 91 год, женщина уже не передвигается, поэтому сын попросил доставить ящик для голосования к ним домой.