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«Мать – инвалид первой группы. Не могу оставить её одну». К кому комиссии на референдуме выезжают на дом?

27 февраля 2022 15:17
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Новости Беларуси. Выбирают будущее Беларуси и в самых отдаленных уголках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мать – инвалид первой группы. Не могу оставить её одну». К кому комиссии на референдуме выезжают на дом?-1

Участковые комиссии с урнами направляются в глубинку, чтобы в референдуме принял участие каждый, кто обладает правом голоса. В списках участка № 18 Ветковского района – 293 человека. Это жители четырех населенных пунктов. Там досрочно проголосовало уже более половины жителей.

В поселке под звучным названием Память в волеизъявителях всего два человека – Дмитрий Игнатенко и его мать. Пелагее Ермолаевне 91 год, женщина уже не передвигается, поэтому сын попросил доставить ящик для голосования к ним домой.

«Мать – инвалид первой группы. Не могу оставить её одну». К кому комиссии на референдуме выезжают на дом?-3

Светлана Миненкова, председатель участковой комиссии участка для голосования № 18 Ветковского района:
На досрочном у нас проголосовали где-то 64 %. Я скажу, что это неплохая цифра. Сегодня тоже идут люди. С утра мало. У нас пожилые люди сделали заявку, они хотят проголосовать по месту жительства, поэтому мы сейчас будем собираться, объезжать все эти участки.

«Мать – инвалид первой группы. Не могу оставить её одну». К кому комиссии на референдуме выезжают на дом?-5

Дмитрий Игнатенко, житель поселка Память:
Я опекун у матери. Мать – инвалид первой группы. Не могу оставить ее одну, приходится просить. Вчера позвонил на избирательный участок, чтобы приехали ко мне.

Голосование на дому в удаленных хуторах продолжается. Всего в плане участковой комиссии – посетить 27 февраля 20 адресов.

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# Референдум

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