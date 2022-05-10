Про санкции знают только из телевизора. Как работает «Кричевцементношифер» в непростое время?
Новости Беларуси. Беларусь успешно справляется с санкционным давлением. И хотя такие ограничения, безусловно, меняют устоявшийся уклад работы, заставляют мобилизоваться и находить новые пути решения, они не являются катастрофой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, Кричевский цементно-шиферный завод в условиях санкций быстро переориентировался и теперь делает ставку на производство железобетонных изделий. В общем объеме экспорта их доля выросла в пять раз.
Для Владимира Жлобы сегодня день особенный – с начала смены он вступил в новую должность, и уже четыре часа как начальник транспортного упаковочного цеха. Ответственность большая – в подчинении 200 человек. И если бы его терзали сомнения по поводу стабильности родного предприятия, то принять такое решение было бы сложно.
Владимир Жлоба, начальник цеха предприятия «Кричевцементношифер»:
Выстоим в это непростое время. У нашего предприятия было достаточно уже тяжелых времен, которые мы пережили и с которыми мы справились. Я думаю, что у нас будет все хорошо.
Валентин Ильинич, мастер цеха предприятия «Кричевцементношифер»:
Про санкции мы знаем, по крайней мере я – только из телевизора.
В условиях санкций заводу пришлось быстро переориентироваться. После того как европейские страны отозвали свои сертификаты на реализацию цемента, объемы, которые раньше грузили в Европу, решили использовать для производства железобетонных изделий. У кричевского предприятия семь филиалов ЖБИ в пяти областях страны. Там белорусский искусственный камень превращается в новые продукты с высокой надбавочной стоимостью. Аэродромные плиты, стойки для линии электропередач, пустотелые блоки для строительства – эти товары Европа продолжает покупать и сегодня. И если раньше в объеме экспорта железобетонные изделия занимали всего 10 %, то сегодня 50 %.
Александр Тулуп, заместитель генерального директора предприятия «Кричевцементношифер»:
У нас есть семь филиалов наших, «Кричевцементношифер». Это заводы железобетонных изделий. На сегодня они успешно реализуют продукцию свою в Латвию, Литву и Польшу. Вопросов не возникает у той стороны. Я так понимаю, востребована наша продукция в странах ЕС.
Впрочем, даже если завтра Европа полностью откажется от белорусского цемента и железобетонных изделий, на предприятии паники не будет. Искать новые рынки сбыта – это то, чем в последнее время постоянно озадачены экономисты и маркетологи. Из общей цифры экспорта 70 % принадлежит России. За 90 лет, а предприятие в 2023 году отметит такой солидный юбилей, здесь всегда активно сотрудничали с приграничьем. Вот и сегодня машины с российскими номерами попали в фокус нашей камеры.
– Псковская область, Великие Луки.
– Что будете строить?
– Мы давно возим отсюда, у нас организация закупает.
– Как вам вообще качество белорусского цемента?
– Раз берем, значит хорошее качество.
Кричевский цементно-шиферный завод – современное предприятие с тысячами комплектующих. Его построили китайцы с использованием последних европейских технологий. Основная часть оборудования из Поднебесной, но даже такой сложной импортной начинке альтернативу искали еще до санкций. Основными запасными частями завод обеспечил себя лет на 10 вперед. Между тем жизненно необходимые узлы сегодня уже готовы поставлять партнеры из России.