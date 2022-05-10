Про санкции знают только из телевизора. Как работает «Кричевцементношифер» в непростое время?

Новости Беларуси. Беларусь успешно справляется с санкционным давлением. И хотя такие ограничения, безусловно, меняют устоявшийся уклад работы, заставляют мобилизоваться и находить новые пути решения, они не являются катастрофой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, Кричевский цементно-шиферный завод в условиях санкций быстро переориентировался и теперь делает ставку на производство железобетонных изделий. В общем объеме экспорта их доля выросла в пять раз.

Для Владимира Жлобы сегодня день особенный – с начала смены он вступил в новую должность, и уже четыре часа как начальник транспортного упаковочного цеха. Ответственность большая – в подчинении 200 человек. И если бы его терзали сомнения по поводу стабильности родного предприятия, то принять такое решение было бы сложно.

Владимир Жлоба, начальник цеха предприятия «Кричевцементношифер»:

Выстоим в это непростое время. У нашего предприятия было достаточно уже тяжелых времен, которые мы пережили и с которыми мы справились. Я думаю, что у нас будет все хорошо.

Валентин Ильинич, мастер цеха предприятия «Кричевцементношифер»:

Про санкции мы знаем, по крайней мере я – только из телевизора.

В условиях санкций заводу пришлось быстро переориентироваться. После того как европейские страны отозвали свои сертификаты на реализацию цемента, объемы, которые раньше грузили в Европу, решили использовать для производства железобетонных изделий. У кричевского предприятия семь филиалов ЖБИ в пяти областях страны. Там белорусский искусственный камень превращается в новые продукты с высокой надбавочной стоимостью. Аэродромные плиты, стойки для линии электропередач, пустотелые блоки для строительства – эти товары Европа продолжает покупать и сегодня. И если раньше в объеме экспорта железобетонные изделия занимали всего 10 %, то сегодня 50 %.

Александр Тулуп, заместитель генерального директора предприятия «Кричевцементношифер»:

У нас есть семь филиалов наших, «Кричевцементношифер». Это заводы железобетонных изделий. На сегодня они успешно реализуют продукцию свою в Латвию, Литву и Польшу. Вопросов не возникает у той стороны. Я так понимаю, востребована наша продукция в странах ЕС.

Впрочем, даже если завтра Европа полностью откажется от белорусского цемента и железобетонных изделий, на предприятии паники не будет. Искать новые рынки сбыта – это то, чем в последнее время постоянно озадачены экономисты и маркетологи. Из общей цифры экспорта 70 % принадлежит России. За 90 лет, а предприятие в 2023 году отметит такой солидный юбилей, здесь всегда активно сотрудничали с приграничьем. Вот и сегодня машины с российскими номерами попали в фокус нашей камеры.

– Псковская область, Великие Луки.

– Что будете строить?

– Мы давно возим отсюда, у нас организация закупает.

– Как вам вообще качество белорусского цемента?

– Раз берем, значит хорошее качество.