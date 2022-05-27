«Московский рынок для нас интересен». Куда поставляет продукцию предприятие «Гомельстройматериалы»?

Новости Беларуси. Когда одни прекращают работу из-за проблем с логистикой, другие изучают рынок и ищут новые варианты сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня предприятие «Гомельстройматералы» выпускает около 30 видов продукции. Сохраняя качество, снижают себестоимость за счет энергосбережения. Это дает весомое преимущество отечественному производителю в сравнении с зарубежными конкурентами. В прошлом году предприятие заключило контракт с крупнейшим столичным застройщиком, заменив своей продукцией импортные аналоги. И даже в сегодняшних реалиях западные партнеры хотят размещать заказы на гомельском заводе, но из-за введения санкций и нарушения логистики не могут организовать доставку.

Дмитрий Круг, первый заместитель генерального директора предприятия «Гомельстройматериалы»:

Рынок сбыта своих материалов мы ориентируем на Восток. Очень много и к нам приезжает из Российской Федерации: из Санкт-Петербурга, Москвы. Мы приезжаем туда, потому что московский рынок для нас интересен, он емкий, большие стройки ведутся, поэтому работаем в этом направлении.