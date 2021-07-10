«Призываем быть активными». Чем занимается комиссия по вопросам образования, науки и культуры Молодёжного парламента?
Стюша Тайм, блогер:
Мы снова приехали в Совет Республики при Национальном собрании Республики Беларусь, продолжаем знакомиться с представителями Молодежного парламента. Мы уже внутри, я вижу, нас встречает один из членов Молодежного парламента Диана. Диана, расскажите, какая ваша роль в Молодежном парламенте?
Диана Мишура, председатель комиссии по вопросам образования, науки и культуры Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь:
Председатель комиссии по вопросам образования, науки и культуры Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь.
Стюша Тайм:
Как вы оказались на этой должности?
Диана Мишура:
В свое время я была председателем Молодежного парламента при Мозырском районном Совете депутатов. Когда начала там проявлять свою активность, делегировали в Гомельский областной Совет депутатов Молодежного парламента. После из Гомельского областного Молодежного парламента делегировали в Молодежный парламент при Национальном собрании Республики Беларусь. На выборах, которые состоялись 2 июня 2020-го, скоро нам уже год, меня избрали председателем комиссии, так и началась моя трудовая деятельность на благо нашего Молодежного парламента.
Стюша Тайм:
Когда мы начали разговаривать про Молодежный парламент, то в социальных сетях стало появляться много вопросов: как попасть? Как стать членом Молодежного парламента? Это все реально, из любого городка Беларуси вы можете стать членом Молодежного парламента при Национальном собрании, выйти на республиканский уровень.
Диана Мишура:
Безусловно, чтобы стать членом Молодежного парламента при Национальном собрании, нужно обязательно быть активным в своем городе, районе. Неважно, вы правильно подчеркиваете, что это – район или областной уровень, у всех есть одинаковые возможности. Единственное – выборы регламентированы, то есть Молодежный парламент избирается сроком на два года. Через год уже у многих наших молодых людей есть возможность делегироваться и стать, может, одним из нас.
Стюша Тайм:
Скоро уже год Молодежному парламенту. Расскажите, что ваша комиссия уже успела сделать за это время.
Диана Мишура:
Нашей комиссией в рамках дискуссионной платформы «Беларусь будущего» было инициировано предложение по сбору наименования 2021 года. Мы проехали по всей стране, порядка 500 предложений собрали. На заседании очередной сессии Молодежного парламента при Национальном собрании выдвинули несколько этих предложений. Самые яркие были отмечены, выбрали Год народного единства, потому что по итогам голосования эта номинация победила.
Стюша Тайм:
Какие знаковые мероприятия у вас еще проходили в этом году?
Диана Мишура:
Я думаю, что все вы знаете, что проходило шестое Всебелорусское народное собрание, где мы были делегатами, принимали активное участие. Председатель Молодежного парламента Егор Макаревич выступал с нашими предложениями, идеями с трибуны. Это очень почетно и знаково. Призываем всю молодежь быть активными и не оставаться в стороне.