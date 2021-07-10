«Призываем быть активными». Чем занимается комиссия по вопросам образования, науки и культуры Молодёжного парламента?

Стюша Тайм, блогер: Мы снова приехали в Совет Республики при Национальном собрании Республики Беларусь, продолжаем знакомиться с представителями Молодежного парламента. Мы уже внутри, я вижу, нас встречает один из членов Молодежного парламента Диана. Диана, расскажите, какая ваша роль в Молодежном парламенте?

Диана Мишура, председатель комиссии по вопросам образования, науки и культуры Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь:

Председатель комиссии по вопросам образования, науки и культуры Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь.

Стюша Тайм:

Как вы оказались на этой должности?

Диана Мишура:

В свое время я была председателем Молодежного парламента при Мозырском районном Совете депутатов. Когда начала там проявлять свою активность, делегировали в Гомельский областной Совет депутатов Молодежного парламента. После из Гомельского областного Молодежного парламента делегировали в Молодежный парламент при Национальном собрании Республики Беларусь. На выборах, которые состоялись 2 июня 2020-го, скоро нам уже год, меня избрали председателем комиссии, так и началась моя трудовая деятельность на благо нашего Молодежного парламента.

Стюша Тайм:

Когда мы начали разговаривать про Молодежный парламент, то в социальных сетях стало появляться много вопросов: как попасть? Как стать членом Молодежного парламента? Это все реально, из любого городка Беларуси вы можете стать членом Молодежного парламента при Национальном собрании, выйти на республиканский уровень.